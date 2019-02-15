تردد قناة الاهلي Al Ahly الرياضية على النايل سات 2019 محدث | مباارة الاهلي والانتاج الحربي

تردد قناة الاهلي Al Ahly ، قناة النادي الأهلي الرياضية الحصرية التي يشاهدها الملايين من مشجعي النادي الاهلي والتي على الدوام تقدك كل ما يخص النادي الأهلي وتدريباته لأهم المباريات التي يواجهها، أيضا الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي الذي دائما ما يستضيف العديد من نجوم النادي الأهلي ويقدم لنا الأستوديو التحليلي الإعلامي الرياضي عمرو ربيع ياسين ، وأيضا يتواجد الأستوديو التحليلي الرئيسي في قناة الأهلي بتحليل المتألق عبد الحميد حسن ودائما ما يقوم بتغطية الكثير من المباريات الهامة.

تقوم قناة الأهلي بعمل تغطية شاملة لكلفة مباريات النادي الأهلي والتي يسمح لها ببثها من خلال القناة، والمباريات التي لاتقوم قناة الأهلي ببثها يتم عمل استوديو تحليل شامل لها لتغطية أحداث المباراة، وهناك بعض المباريات التي يتم بثها صوتيا فقط من خلال قناة الأهلي، لذا نعرض على حضراتكم اليوم تردد قناة الاهلي Al Ahly والذي يمكن ضبطه بكل سهوله على القمر الصناعي نايل سات.

ترددات القنوات الرياضية على النايل سات

نقدم لكم الآن من خلال هذا المقال أيضا العديد من المواضيع الهامة الخاصة بكافة الترددات أو معظم أشهر الترددات للعديد من القنوات على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم الآن معرفة القنوات وتردداتها وطريقة ضبطها بمنتهي السرعة.

تردد قناة الأهلي على النايل سات 2019

نعرض لكم اليوم تردد قناة الاهلي القناة الرياضية التي يبحث عنها الكثيرون ممن ينتمون على الدوام لجمهور النادي الأهلي العريق والتي دائما ما تقوم ببث الكثير من المباريات الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي مع عمل استوديو تحليلي متكامل خاص بكل مباراة.

تردد قناة Al Ahly التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 12341 3/4 27500 نايل سات

تردد قناة الأهلي