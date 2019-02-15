كورة لايف اون لاين Alithad.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر hd يلا شوت حصري KSA...

كورة لايف اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت حصري KSA SPORT دوري بلس كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القد السعودي مباراة هامة وقوية من مباريات الدوري السعودي، مباراة تجمع ما بين فريق الاتحاد وفريق الرائد وذلك ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن توقيت انطلاق المباراة والقنوات المجانية الناقلة لها على قمر النايل سات، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد اونلاين.

مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر

كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، يسعي جاهداً للهربو من الهبوط هذا الموسم، أما عن فريق الرائد فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، لننتظر من سوف يحسم هذا اللقاء الناري لصالحه، دوري بلس مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة 15-2-2019، في تمام الساعة السابعة والعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والعشرين دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات الرياضية السعودية، وقنوات دوري بلس ببث اللقاء اليوم بين الاتحاد والرائد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد