مشاهدة مباراة العين والظفرة بث مباشر live hd7 الدوري الإماراتي 2019 | مباراة العين ضد الظفرة مباشر يوتيوب Abu Dhabi sport الشوط الثاني 0-1 ، مباراة العين ضد الظفرة المباراة القائمة الآن في الدوري الإماراتي والتي يتابعها الكثيرون الآن بعد شوط أول غير متوقع من فريق العين الذي أحرز الظفرة في شباكه هدفه الأول ولم يستطع العين خلال الشوط الأول أن يحرز هدف التعادل.

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