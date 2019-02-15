كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلة مسلسل friends تكشف العمر الذي فقدت فيه عذريتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة كورتني كوكس صاحبة الـ54 عامًا، إنها لم تعرف أي شيء عن الجنس من والديها، لأن والدتها لم تعطيها أي نصيحة بشأن هذا الموضوع.

وأوضحت خلال حلولها ضيفة على برنامج The Late Late Show مع المذيع جيمس كوردن، احتفالا بعيد الحب، أنه: "ربما لا ينبغي علي قول ذلك، ولكنني سأقول. لقد كنت عذراء حتى عمر 21 عامًا، أعتقد أنه بإمكاني الفخر بذلك".

ووجهت نصيحة لابنتها كوكو، التي تبلغ من العمر 14 عامًا بعدما روت القصة.

على جانب آخر، لا يزال مسلسل Friends متاحا عبر شبكة Netflix حتى نهاية العام الجاري، بعدما تم تجديد التعاقد مع شركة Warner Bros المالكة لحقوق المسلسل.

مسلسل Friends بدأ عرضه على شاشة التليفزيون في 1994، واستمر حتى عام 2004، محققا نجاحا كبيرا. وقد تشارك في بطولته كل من جينيفر أنيستون، ومات لوبلانك، وماثيو بيري، إلى جانب كورتني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر.