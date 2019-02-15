مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر يلا شوت حصري KSA SPORT اليوم الجمعة 15-2-2019 رابط يوتيوب ماتش...

مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر يلا شوت حصري KSA SPORT كورة لايف اون لاين، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي، حيث سيلتقي فريق الشباب نظيره فريق الوحدة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة لها ورابط البث المباشر بدون تقطيع، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الشباب والوحدة اونلاين.

مباراة الشباب والوحدة بث مباشر

كورة لايف مباراة الشباب والوحدة بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الشباب يدخل هذا للقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة في جدول الترتيب، ويسعي الشباب لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، أما عن فريق الوحدة فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة، يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق الشباب 1-0، وفي آخر 4 مباريات فاز الشباب مرتين، كما تعادل في مباريتين، دوري بلس مباراة الشباب والوحدة بث مباشر.

موعد مباراة الشباب والوحدة

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الجمعة الموافق 15-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرةـ، والساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تنقل مباراة الشباب والوحدة على قناة KSA Sport HD2.

مشاهدة مباراة الشباب والوحدة