غلق ميناء بوغازي بالإسكندرية بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لموجه من الأمطار المتوسطة على أماكن متفرقة في أنحاء المحافظة، مع انخفاض غي درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح، كما أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية في أن يستمر إغلاق ميناء بوغازي الإسكندرية والدخلية، أمام حركات الملاحة البحرية، والسبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بان سرعة الرياح تصل إلى 30 عقدة، وقد تجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار، حيث أن قرار غلق ميناء بوغازي جاء للحرص على عدم حدوث حوادث وتصطدم البواخر والسفن بعضها البعض أو تصطدم بأرصفة الميناء، وذلك لحرص الجهات المختصة على سلامة الملاحة البحرية، كما أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتواجدة على الأرصفة تقوم بصورة طبيعية.