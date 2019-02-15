وزير التعليم: كل ما يثار حول أهمية سيريال نمبر التابلت للامتحانات غير صحيح

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن ما يتردد حول السيريال نمبر الذي يخص أجهزة التابليت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، لا أساس له من الصحة، وأن كل تلك الأقاويل شائعات ليس لها دليل من الصحة وليست صادرة من تعليمات الوزارة.

وأشار مساء أمس الخميس، بأن الهدف الرئيسي من نشر تلك الإشاعات هو إرهاب الطلاب وأولياء الأمور من تلك التجربة، وإجبار الوزارة على الرد على تلك الشائعة وصرف النظر عن الأمور الهامة الأخرى.

وأوضح بأن الامتحان الاليكتروني الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، سيمنع ظاهرة الغش تماما وتسريب الامتحانات، والوزارة قادرة على تأمين الوزارة للامتحانات عبر التابلت حتى لا يتمكن احد من إيجاد طريقة لاختراقها.