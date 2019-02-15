كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد العمروسي يبدأ تصوير "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفنان الشاب محمد العمروسي، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر، والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضانى المقبل.

وقال العمروسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"، إنه يجسد شخصية رجل أعمال يدعى "طاهر"، لافتًا إلى أنه سعيد بالاشتراك في العمل مع كوكبة من النجوم، ومتمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجمهور.

"طلقة حظ" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم، مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد جمعة، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، إخراج أحمد أمين وإنتاج سنرجي.

ومن جانب آخر، أعرب العمروسي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال عبر صفحات السوشيال ميديا حول شخصية "سيد درويش"، الذي قدمها ضمن أحداث مسلسل "أهو ده اللي صار" للفنانة روبى.

"أهو ده اللي صار" تدور أحداثه في إطار درامي حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

وقال العمروسي، لم أجد صعوبة فى تجسيد شخصية "ٍسيد درويش"، لأنني إسكندراني المنشأ، وأعرف جيدًا منزل الشيخ سيد وأولاده وهذا كان بمثابة مادة خام لمعرفة التفاصيل الأولى للشخصية، بجانب دراستي للشخصية من خلال معهد الفنون المسرحية، فأنني اشتركت بالعمل بعد حديث المخرج حاتم على الذى حرص على إحضار ماكيير محترف من إيران، وصنع حالة شبه حقيقية مع الشخصيات الأساسية.

"أهو دا اللي صار" من بطولة روبي، محمد فراج، أروى جودة ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.