كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل زلزال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان ماجد المصري، أنه تعاقد بالفعل على المشاركة في بطولة مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان فى أول تعاون يجمعهما سويا.

وأشار ماجد المصري، إلى أنه سيبدأ تصوير مشاهد دوره في المسلسل الأسبوع المقبل للحاق بالعرض الرمضانى.

وعن مشاركته في مسلسل "بحر"، نوه ماجد المصري إلى أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل ،لافتا إلى أنه تفصله أيام قليلة عن الإنتهاء من تصوير مشاهده بالكامل.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى فيلم البدلة امام الفنان تامر حسنى واكرم حسنى وإخراج محمد العدل .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم- "تامر حسني"- الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.