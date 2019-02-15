تامر حسني يعلن موعد طرح كليب «ناسيني ليه»

نشر الفنان تامر حسني من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صباح اليوم على أنه سيتم طرح كليب أغنية ناسيني ليه غدا، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الأغنية، حيث أعلن منذ عدة أيام بأنها قرب من انتهاء تصوير الأغنية وطرحها على صفحته الشخصية عبر موقع يوتيوب.

وتأتي الأغنية من ضمن الأغاني في ألبومه الجديد عيش بشوقك، والذي طرحه الفنان تامر حسني مع نهاية عام 2018، حيث كتب تامر على صفحته قائلا: مفيش قصة حب خالية من الصعوبات بس القوة الحقيقية في الحب إنكم تعرفوا أزاي تتعاملوا مع الصعوبات عشان تحافظوا على اللي بينكم..أسباب الفراق كتير.. في اللي مصبرش على حبيبه.. في اللي مصانش الحب.. في اللي اختار غلط.. في اللي ساب غصب عنه بسبب الظروف القهرية».

وأكمل: «في النهاية الوجع والندم واحد والأصعب لما تفوق في وقت ويكون فات الأوان بتفضل شايف ذكرياتكم في كل مكان تروحه وخصوصًا أماكنكم المعتادة.. وقمة الوجع لما تندمج مع ذكرياتك من كتر ألمك وتفتكر إنك ممكن تصلح الماضي وتفوق على أنه للأسف مينفعش… حافظوا على حب العمر.. غدًا إن شاء الله كليب ناسيني ليه.. إخراج سعيد الماروق».