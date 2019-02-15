“الان استقبل” تردد قنوات الحياة Alhayat العامة والبنفسجي والزرقاء “دراما”...

يحتل تردد قنوات الحياة Alhayat TV قائمة مفضلات الشعب المصري، ويعود ذلك لما تقدمه الشبكة من خلال مجموعة قنوات ترفيهية متنوعة تبث على النايل سات منذ سنوات طويلة، تحديداً في أواخر عام 2008، لتثبت جدارتها بشعار الشاشة “رقم واحد في مصر”.

تردد قناة الحياة الحمراء

قناة الحياة الحمراء هي القناة الأولى للشبكة والواجهة العامة لها، والتي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات الحصرية يومياً من خلال البث العادي والفائق الجودة على النايل سات، وهي القناة الأولي لقنوات الحياة والتي بدأت في عام 2008 وكان يملكها حينها رجل الأعمال والسياسي السيد البدوي، قبل أن تنطلق الشبكة بشكل اكبر خلال السنوات التي تلت 2008 وتصبح في وقت ما القناة المصرية الأكثر مشاهدة.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز النايل سات 12206 رأسي HD 27500 النايل سات 12206 رأسي SD 27500

تردد قناة الحياة الزرقاء “مسلسلات”

القمر الصناعي التردد معدل الترميز والتصحيح النايل سات 12437 رأسي 27500

تردد قناة الحياة البنفسجي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز والتصحيح النايل سات 12015 V 27500

وكانت قد احتفلت قناة الحياة برأس لسنة الميلادية قبل أيام بتواجد عدد كبير من نجوم الفن ومقدمي برامج القناة ولعل أبرزهم الدكتور توفيق عكاشة وأدوارد وشريف مدكور.

وبالمقارنة القنوات المصرية الحالية تعد قنوات الحياة أحد أعرق القنوات المصرية وقد تم بيعها خلال الفترة الماضية لشركة إعلام المصريين، وهناك خطة تطوير شاملة للقناة في 2019.

قناة موجة كوميدي هي احدى القنوات التي تتبع قناة الحياة بعدما قامت القناة بشراءها قبل سنوات من الآن، لكن شعبية القناة تراجعت الآن.