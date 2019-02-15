تقارير-اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الجمعة 15 شباط 2019 في السوق...

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونقوم برصد التقارير الإخبارية التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار جديدة حول سعر الدولار بالسودان، ونتابع معكم الاستقرار الذي يحيط بأسواق السودان الموازية اليوم، ونتابع التطورات بالأسعار من وقت للثاني، ونرصد التغيرات بالجدول أدناه، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن2

متابعة عامة لآخر مستجدات الإرتفاع في السوق الموازي، ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، وسعر اليورو، وسعر الاسترليني وكافة الأخبار المتنوعة في السوق الموازي، وعبر الشيكات الفورية، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع معكم التحديثات بشكل يومي مستمر، ونرحب بالتعليقات.

لجنة صناع السوق تستكمل العمل المكلف بها، وتنكر اللجنة أية تدخل أو تأثير على سعر الصرف، وأن اللجنة ليس لها علاقة بارتفاع السعر أو نقصانه، وصرحت مصادر خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية العامة، أن لجنة صناع السوق تعلن السعر فقط من حيث الزيادة أو النقصان، وتقوم بوضع قيم محفزة لشراء العملات الأجنبية، من أجل إنعاش حالة السوق المحلي في السودان.

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الجمعة 15-02-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 68.5 جنيه سوداني الريال السعودي 17.90 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 20.30 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 76.10 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 86 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.90 جنيه سوداني الريال القطري 18.40 جنيه سوداني

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الجمعة 15 فبراير 2019

العملة السعر الدولار 84 جنيه سوداني

صرحت وزارة الخارجية أنه لم يتم إيداع إحدى الدول لوديعة مليارية في السوق المحلي في السودان وفي البنك المركزي، وذلك وفقًا لما تم نشره مؤخرًا حول ذلك الأمر، وقال وزير الخارجية أسامة فيصل، أن السودان تتعامل مع الدول في إطار الصداقة العامة، ونتابع معكم الأسعار بشكل مستمر عبر التحديثات يوميًا

الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الجمعة 15 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات