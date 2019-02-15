مسلسل ابو العروسة الحلقة 92 - مفاجآت جديدة

ما زال مسلسل ابو العروسة كعادته يتصدر محركات البحث العالمية، وذلك عقب عرض الحلقة 91، مساء أمس الأربعاء عبر فضائية dmc، حيث لاقت الحلقة ردود فعل ايجابية لدى الجمهور.

الحلقة 92 متوفرة هنــا (مواعيد العرض من السبت إلى الأربعاء)

وشهدت الحلقة السابقة من ابو العروسة، الكثير من الأحداث المثيرة التي تجذب انتباه المشاهد العربي لها، حيث وصلت إلى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة عبر موقع "اليوتيوب" الخاص بنشر الفيديوهات.

مسلسل ابو العروسة بات من الأعمال النادرة التي تجتمع عليها الأسرة العربية ولا تفوت حلقة من حلقاته، حيث أنه يُقدم بطريقة مختلفة وجديدة عن كثير من المسلسلات العربية الت عرضت خلال السنوات الأخيرة.

تدور أحداث المسلسل حول المشاكل الشائعة في الأسرة بين الآباء والأبناء؛ وذلك لاختلاف أطوار الأجيال والتقدم التكنولوجي الذي طرأ على المجتمع بشكل كبير.