شاهد: مسلسل ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس

قال الفنان التركي إنجين التان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" في لقاء تلفزيوني، إنه سعيد بردود الفعل على مسلسله، وكشف أنه يتابع تعليقات جمهوره العربي ويقوم بترجمة بعضها.

الحلقة 135 هنـــا

ورحب الفنان التان بفكرة المشاركة في عمل عربيش مؤكدا أنه لا مانع لديه، وتحدث ببعض الكلمات العربية منها "مرحبا، كيف حالكم وأنا أحب دبي".

وأكد صحة الأخبار التي ذكرت أن الجزء الخامس من مسلسل "قيامة أرطغرل" هو الأخير، كاشفًا أنه بدأ قراءة بعض السيناريوهات لأعمال جديدة لكنه لم يستقر بعد على أي عمل، مشيرا إلى أنه سيأخذ إجازة لـ 5 أشهر.

وتحدث إنجين ألتان عن الصعوبات التي واجهته في تصوير المسلسل، مبينًا أن أصعب المشاهد التي تم تصويرها في الغابات والمشاهد التي استخدم فيها الخيول.

وأشار الممثل التركي إلى أنه رغم التعب والجهد يشعر بالسعادة للنجاح الكبير الذي يحققه المسلسل في تركيا ومعظم الدول العربة والأوروبية.