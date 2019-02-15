الاتحاد والرائد بث مباشر فى الدورى السعودى

يستقبل ملعب الملك عبد الله ببريدة مساء اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 مباراة الاتحاد والرائد، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يعاني الاتحاد في الموسم الجاري بشكل غير مسبق، إذ يتواجد الفريق في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي منذ عدة جولات مضت، ويحاول الفريق الأصفر الهروب من هذا المركز الذي يلازمه بالحصول على النقاط الثلاث من الرائد في مباراة اليوم.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ7:20 بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة KSA SPORT HD 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي، وقناة DAWRY PLUS HD 1 مع المعلق عبد العزيز الزيد.

تقابل الرائد مع الاتحاد في واحد وعشرون مباراة بالدوري المحلي، وانتصر العميد في 14 مواجهة مقابل ستة مواجهات لصالح الرائد، وكان التعادل حاضراً في 3 مباريات.

استقبلت شباك الرائد أهدافاً من الاتحاد بالدوري السعودي أكثر من التي تلقاها في أي مباريات خاضها الفريق في تاريخه، إذ تمكن العميد من هز شباك الرائد برصيد 49 هدفاً.

في أخر مباراتين التقى بها الفريقان في الدوري فاز بهما الرائد، انتهت نتيجة المباراة الأولى بثلاثية مقابل هدف خلال الموسم الجاري، وفي الثانية انتهت بهدفين مقابل هدف.

يتواجد الاتحاد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.