نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019 محل بحث العديد من الطلاب، خاصة ونحن على أعتاب موسم الامتحانات، وقد تغير نظام الامتحانات القديم وتم استحداث نظام البوكليت منذ العام قبل الماضى، ولا توجد أي تغييرات على نظام البوكليت هذا العام، والي أثبت فاعليته العام الماضى، بحيث تكون الإجابة بجانب السؤال في نفس ورقة الأسئلة، وهو ما حد من عمليات الغش الألكتروني وتسريب الامتحانات،وعلى الطالب التعامل مع نظام البوكليت الجديد فلا داعي للكتابة الكثيرة، فعليه الالتزام بالمساحة المطلوبة أسفل كل سؤال.

وجدير بالذكر عدم نزول نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى تلك اللحظة، وما هو متاح الىن على موقع وزارة التربية والتعليم هو نماذج أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، نقدمها لكم على النحو التالي.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد المختلفة هذا العام لن تكون مختلفة عن العام الماضى، وعلى الطالب أن يقوم بتدريب نفسه على نماذج البوكليت 2018، ومن المنتظر ان تقوم وزارة التربية والتعليم بعرض المزيد من النماذج خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن الطالب من التدريب بشكل كافي، ويمكن للطالب الاطلاع على نماذج امتحانات السنوات السابقة.

نماذج امتحانات السنوات الماضية من موقع وزارة التربية والتعليم

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2018 وروابطها