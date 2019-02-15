أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 في البورصة المصرية وسعر كيلو الفراخ وقطعياتها

سنطلع من خلال المقالة على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 فبراير في مصر، حيث أن الأسعار تشهد استقرار اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنية للمستهلك

لحم أبيض 32 للكيلو لحم ساسو 39 للكيلو لحم بلدي 39 للكيلو كتكوت أبيض من7 إلى8 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

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اسعار الدواجن اليوم

ارتفع سعر كيلو الدواجن 3 جنيهات اليوم الاثنين 11 فبراير في المزرعة، حيث صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم وصل إلى 28 جنيهاً، ليسجل 32 جنيهاً للمستهلك بالأسواق.

واوضح عبد العزيز السيد، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود لزيادة حركة البيع في السوق المصرية، موضحاً أن سعر كارتونة البيض استقر عند 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 39 و40 جنيهًا بالأسواق.

وزاد سعر الكتكوت بين 7 و8 جنيهات بزيادة قدرها جنيهاً واحدا، ووصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيهاً.