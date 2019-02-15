تردد قناة دال الناقلة لبرنامج همثون على نايل سات وعرب سات 2019 بجودة HD

تردد قناة دال، يبحث الالاف من الأشخاص عن تردد قناة دال السعودية من أجل مشاهدة حلقات برنامج همثون، ومن المعروف أن قناة دال الفضائية تابعة لشبكة قنوات المجد، وتشتهر بتقديم الكثير من البرامج التي تساعد الشخص على تنمية مهارات التفكير وتطوير مستوى الذكاء، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم تردد قناة دال الفضائية HD على نايل سات وعرب سات.

قناة دال

تعتبر قناة دال واحدة من القنوات المجانية المفتوحة والتي يمكنكم ضبط التردد الخاص بها عبر جهاز الريسيفر ومشاهدة برنامج همثون Himthon بجودة عالية للصوت والصورة دون تشفير، حيث تقوم القناة بتقديم عدد من البرامج الهادفة والمفيدة لجميع أفراد الأسرة وذلك من خلال إذاعة برامج مسابقات شيقة أعدت ليتفاعل الشباب معها.

برنامج همثون

يعتبر برنامج همثون أحد البرامج المذاعة على قناة دال، وهو مصنف على أنه من ضمن البرامج الواقعية التي تعتمد على التفكير وسرعة البديهة والهدف من ذلك إبراز إعلاميين فاعلين، وقد انتهت الجولة الأولى من البرنامج بخروج أكثر من 20 متسابق، لتبدأ الجولة الثانية والتي ستشهد خروج مشترك واحد أسبوعيا.تردد قناة دال

تردد قناة دال على نايل سات 2019

والآن نقدم لكم تردد قناة دال السعودية عبر القمر الصناعي النايل سات 2019 لكي تتمكنوا من ادخاله إلى جهاز الريسيفر الخاص بكم:

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 11137 أفقي 27500

تردد قناة دال على عرب سات 2019

أما عن تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بدر 4 فهو:

القمر التردد القطبية معدل الترميز عرب سات بدر 4 12476 عمودي 27500

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة دال HD يمكنكم متابعة برنامج همثون في المواعيد المقررة له.