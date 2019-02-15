موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندرى القادمة والقنوات الناقلة في كاس زايد للأندية 2019

إليكم موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندرى القادمة، وذلك في مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية 2019، وموعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال في مباراة الذهاب، يستقبل من خلالها الهلال السعودي الاتحاد السكندري المصري، وذلك على أرضية ستاذ الأمير فيصل بن فهد، “الملز”، في المواجهة التي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة إيجابية، والاقتراب من التأهل إلى المربع الذهبي، قبل موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري القادمة في مباراة العودة بمصر.

موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري القادمة

جاء في جدول مباريات الهلال السعودي القادمة في البطولة العربية 2019، أنه موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري القادمة، سيكون يوم السبت الموافق ل 16 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة،وفي الثامنة والنصف ليلا بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري مباشرة

من المنتظر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والهلال يوم السبت 16-2-2019، هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وسنقدم لكم رقم القناة الناقلة للهلال والاتحاد السكندري مباشرة، واسم معلق المباراة المنتظر فورا الإعلان عليه رسميا، ومن هنا إليكم تردد قنوات أبوطبي المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري مجانا.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي القادمة

قبل موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري القادمة، في مباريات دور ال 16 من مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، تمكن ممثل الكرة السعودية، نادي الهلال الزعيم، من التغلب على نادي النفط العراقي، وذلك بنتيجة ستة أهداف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.

موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري القادمة

وفي المقابل قبل موعد مباراة الهلال السعودية القادمة في ربع النهائي، ممثل مصر، نادي الاتحاد السكندري، تمكن من التغلب على حساب الزمالك المصري، في مباراة دربي محلي، وذلك بضربات الجزاء، بعد نهاية نتيجة مباراة الذهاب، الإياب، بنتيجة التعادل بين الطرفين هدف مقابل هدف.