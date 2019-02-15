من هنا| شاهد الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة مترجمة موقع النور وتفاصيل الحلقة...

مشاهدة الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة

أحداث الحلقة 135 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تعرض الحلقة طريقة نجاه ارطغرل من قائد المغول في الخيمة، وكيف نجح في تحرير القبيلة من قبضتهم.

يخبر ارطغرل “الينجاك” بأنه سوف يسلمه الصندوق الذي يبحثون عنه، ويخبرهم بمكان الذهب الذي سُرق من الخان، ولكن بشرط الإنسحاب من القبيلة.

يوافق قائد المغول على اتفاق ارطغرل، ويأمر جنوده بالإنسحاب من القبيلة، ويعطي ارطغرل مهلة لتسليم الصندوق وذهب ضرائب الأناضول.

يظهر قائد جديد للمغول مع صوباتاي، ويأمروا بيبولات بمهمة جديدة وهي إيجاد الصندوق وذهب الضرائب والحرص على وصولهم إلى المغول بأمان.

تمر ابيليغي بالصدفة بجوار الغرفة التي يتحدث فيها بيبولات مع قادة المغول، وتحصل على معلومات تشير لمكان احتجاز عثمان ومعه الكثير من الأطفال من قبائل آخرى.

تخبر ابيليغي ارطغرل بالمعلومات التي حصلت عليها بمكان عثمان، ويتحرك ارطغرل نحو انقاذه وباقي اطفال القبائل الأخرى، ثم يتحالف بعدها ارطغرل مع بركة خان من أجل القضاء على المغول.

قام المغول بحجز عثمان في مكان ما، وحاول الهرب إلا أنهم نجحوا في امساكه وحجزه من جديد.

يقوم المغول بسحب عثمان إلى داخل السجن من جديد، وفي هذه اللحظة يظهر ارطغرل ورجاله، ويقومون بقتل جميع حراس المغول وانقاذ عثمان وباقي الأطفال الأخرى وتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

مشاهدة الحلقة 135 قيامة ارطغرل كاملة مترجمة

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 136 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 136 قيامة ارطغرل