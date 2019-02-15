الآن الحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع...

الآن مشاهدة الحلقة 135 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة خاصة بعد اختطاف ابن ارطغرل من قبل المغول وسجنه ومحاولات قتله، ويحاول عثمان الهرب وينجح في ذلك إلا أن المغول يتمكنوا من اللحاق به والقبض عليه مرة أخرى قبل أن يظهر ارطغرل لتحريره وقتل حراس المغول، وطلب قائد المغول من ارطغرل أن يطعيه الصندوق الذي يحوي أسرار الدولة السلجوقية وذهب الضرائب الخاص بالأناضول، ومهاجمة جنود المغول ارطغرل داخل الخيمة بعد أن اقتحموا القبيلة، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموك ودعوة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على قناة النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل شاه، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت والبعد عن أعدائه من المغول والصليبيين، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصيل من وقع خيال المؤلف.

الحلقة 135 الآن كاملة مترجمة

الحلقة 135 مترجمة موقع النور من هنا

موعد عرض مسلسل ارطغرل

العرض الأول لمسلسل ارطغرل يكون في الثامنة من مساء كل أربعاء على قناة trt 1 التركية، السابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم إذاعته في الثامنة من مساء الخميس على قناة دعوة ووطن مترجم، ويتولى موقع النور ترجمة المسلسل عقب انتهاء الحلقة مباشرة.

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500

الآن الحلقة 132 مسلسل قيامة ارطغرل قناة trt 1 بث مباشر من هنا

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الحلقة 135 قيامة أرطغرل الآن برابط فيديو يوتيوب، كامل مترجمة بالعربية من موقع النور وقناة trt 1 التركية، حيث شهدت الحلقة الكثير من الأحداث الهامة ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة اشتداد الصراع، خاصةً بعد نجاح المغول في اقتحام قبيلة سوغوت، واشتداد الصراع حول الصندوق وضرائب ذهب الأناضول ورفض ارطغرل تسليمهم إلى المغول بقوله أنه لم يعتاد أن يأخذ منه أحد شئ عنوه ويستمر في القتال من أجل حماية قبيلة من المغول ويتحالف مع بركة خان للقضاء على المغول.