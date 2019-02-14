كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميار الغيطي لـ"الخليج 365 الفني": "نجاح "طلعت روحي" فاق توقعاتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة الشابة ميار الغيطي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها بعد عرض مسلسلها الجديد "طلعت روحي"، مؤكدة أن فريق العمل تعب كثيرًا وبذل مجهود كبير في المسلسل، ساخرة "طلعت روحنا فعلًا".

وأضافت "ميار" في حوار خاص ل"الخليج 365 الفني" أنها تجسد في المسلسل شخصية "سيري"، والتي تراها شخصية مرهقة، رغم أنها بسيطة وتلقائية، لافتة إلى أنها بذلت مجهود في العمل على الشخصية حتى تخرج على هذا النحو دون تصنع، مشيدة بروح فريق العمل وجو التصوير الذي أثرى المسلسل وساعد في نجاحه.

ولفتت "ميار" إلى أنها توقعت نجاح المسلسل، نظرًا لتقديمه فكرة مختلفة، ولكن الأمر فاق توقعاتها، مشيرة إلى أن عرض المسلسل في البداية على قناة مشفرة لم يقلقلها، خصوصًا وأن لها تجارب سابقة، موضحة أن هذه القنوات لها جمهور خاص، فهي توجه لدول الخليج العربي ولبنان، وتراها "ميار" شكل من أشكال الدعاية المختلفة للعمل، إلى جانب العرض على قناة مفتوحة مثل CBC.

وأشارت "ميار" إلى أنها ترى عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني هو استمرار لاستثمار نجاح الأعمال المعروضة خارج الموسم منذ عدة سنوات، مؤكدة أن الأمر لم يعد يختلف كثيرًا عن العرض برمضان، ويحقق نفس المردود.

وأكدت "ميار" على حاجة المشاهدين لمثل هذا النوع من مسلسلات الدراما الاجتماعية الخفيفة التي تجمع الأسرة حولها، رافضة تشبيه المسلسل ب"هبة رجل الغراب"، مؤكدة أن المقارنة ليست في محلها، وكل عمل له فكرة مختلفة.

وكشفت "ميار" عن تحضيرها لمسلسل رمضاني جديد هو "سوبر ميرو" مع سمير غانم وآيمي سمير غانم، لافتة إلى إنها ترى قلة عدد الأعمال المشاركة في موسم رمضان هذا العام ستؤثر على الصناعة خصوصًا مع اعتياد الجمهور على عدد أكبر في السنوات السابقة، لكنها ترى مع ذلك أنه سيسمح لمشاهدة الأعمال بشكل أفضل.

وتمنت "ميار" أن بجمعها عمل قريبًا بشقيقتها مي الغيطي، كاشفة عن انشغال كل منهما الآن بتصوير أعمال مختلفة، حيث تواصل شقيقتها تصوير دورها في مسلسل "zodiac".