كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبة عبدالعزيز لـ"الخليج 365 الفني": "طلعت روحي" مسلسل مختلف وعلى قدر المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة هبة عبدالعزيز إنها تجسد شخصية "كاميليا" ضمن أحداث مسلسل "طلعت روحي"، وهي شخصية عملية وغير عاطفية، تعمل في مكتب "بكير الحلواني" للمحاماة، لافتة إلى أن هناك أحداث كثيرة ستكشف عن الباقي من شخصية "كاميليا" في الحلقات المقبلة، حيث لم يظهر بعد سوى ٢٠٪؜ مما لديها.

وأضافت "هبة" في حوار خاص لـ"الخليج 365 الفني" أنها توقعت نجاح المسلسل، نظرًا لأن الورق مكتوب بشكل جيد، والعمل عبارة عن كوكتيل من الكوميديا والرومانسية والإثارة، التي تجذب المشاهدين، مؤكدة أنها كانت متحمسة لمعرفة الأحداث المقبلة أثناء قراءة السيناريو، مؤكدة أن فريق العمل بذل مجهود كبير، وكانت هناك روح جيدة وحالة حب تجمع الممثلين في موقع التصوير، وهو ما ظهر على الشاشة.

وتابعت "هبة" أنها تؤمن برسالة المسلسل الذي يدعو الجميع لتقبل شكله أي كان، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي إذا أحبت روح شخص تراه جميلًا وتبحث عما يميزه في شكله، مؤكدة أنه في حال كانت روح الإنسان منيرة ستنير شكله بالتبعية.

وأشارت "هبة" إلى أن مسلسل "طلعت روحي" مختلف وعلى قدر المنافسة، مع الأعمال المطروحة خارج موسم رمضان مثل "أبو العروسة"، و"الأب الروحي"، لافتة إلى أن الدراما ليست حكر على رمضان فقط، والعرض في مواسم مختلفة يعطي فرص جيدة لمشاهدة الأعمال، على عكس الظلم الذي يصيب بعد الأعمال بعرضها في رمضان، موضحة أن قلة الأعمال المشاركة في رمضان المقبل تجربة جيدة ولكن بحاجة لانتطار نتائجها.

ونفت "هبة" وجود أي تشابه بين المسلسل و"هبة رجل الغراب"، مشيرة إلى أن وجود العملين في مكان واحد هو ما دفع البعض للمقارنة بينهما، لكن الأحداث والشخصيات وضيوف الشرف مختلفين.

ولفتت "هبة" إلى أن المقارنة بين شخصية "كاميليا" التي تلعبها في "طلعت روحي"، و"بيري" التي قدمتها في "هبة رجل الغراب" غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأحداث المقبلة في المسلسل ستشكف مدى بعد الشخصيتين عن بعضهما.

وكشفت "هبة" أنها في أزمة نتيجة حرصها في نفس الأدوار التي نجحت فيها، وهو ما جعلها ترفض الأعمال المعروضة عليها، مؤكدة إلى أن لديها الكثير لتقدمه بخلاف الشخصيات التي لعبتها.