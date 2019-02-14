كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فريد لـ "الخليج 365 الفني": أعتز بالمشاركة في "طلعت روحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الشاب أحمد فريد إنه يعتز كثيرًا بمشاركته في مسلسل "طلعت روحي"، وتكرار العمل مع فريق العمل المكون من المؤلف شريف بدر الدين والمخرج رامي رزق الله، مشيرًا إلى أنه يجسد بالمسلسل شخصية "عمرو" الذي ترك البلد بعد طلاقه من "عاليا"، ولكنه يعود من جديد لمصر ويفتح مكتب للمحاسبة، ويضطر للقاء طليقته مجددًا، ويكتشف أنها تغيرت ويقع في حبها من جديد.

وأضاف "فريد" في حوار خاص ل"الخليج 365 الفني" أنه يبحث في البداية عن جودة العمل والقائمين عليه، وهو ما يطمئنه، خصوصًا وأنه سبق له العمل مع شريف بدر الدين الذي أكد أن له بصمته لغته الخاصة التي تميزه، والمخرج رامي رزق الله الذي سبق وعمل معهما في مسلسل "هبة رجل الغراب"، وهو ما جعله يضمن نجاح العمل مبدئيًا، لافتًا ألى أن بعد عرض المسلسل عبر قنوات osn لاقى نجاح كبير، وردود أفعال إيجابية، ومع عرضه على CBC زاد النجاح، موضحًا أن الجمهور يتذكر الممثلين بأسماء شخصياتهم وهو ما يؤكد على نجاح المسلسل وأن كل من

مثل فيه هو بطل للعمل.

وتابع "فريد" أنه يرفض فكرة أنه لابد من تقديم المسلسلات داخل السباق الرمضاني، موضحًا أنه مع تقديم أعمال جيدة، وجودتها ستتحدث عنها، مؤكدًا أنه يهتم أكثر بالورق المكتوب وفريق العمل وفكرة المسلسل قبل أن يهتم بموعد العرض، مشيرًا إلى أن الجمهور بحاجة لأعمال كوميدية واجتماعية ورومانسية خفيفة، لأن الناس مفتقدة الأعمال الخفيفة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز المسلسل هو العلاقات الإنسانية.

وواصل "فريد" أنه لا يعارض تقديم الأعمال الطويلة سواء كانت ٤٥ أو ٦٠ أو ٩٠ حلقة، طالما كان إيقاع العمل والورق المكتوب يسمح بذلك دون ملل، رافضًا تشبيه المسلسل ب"هبة رجل الغراب"، لكنه يرى أن التشبيه أمرًا يسعده لأن دليل على نجاح العاملين على العملين، وتؤكد على بصمتهم الخاصة وهوايتهم التي ميزتهم.

وكشف "فريد" عن تحضيره لمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي يشارك في موسم رمضان المقبل، إلى جانب مسلسل آخر متعدد الجنسيات يضم ٢٥٠ ممثل من دول عربية وأجنبية.

واختتم "فريد" حديثه عن قلة الأعمال المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، منتقدًا الوضع من ناحية تأثيره على رزق العاملين بالوسط الفني، لكنه من الناحية الأخرى سيساعد على مشاهدة الأعمال بشكل جيد، وفتح مواسم جديدة للعرض خارج رمضان، لكن الحكم على الأمر سيكون بعد فترة لتحديد نجاح الخطة من عدمه.