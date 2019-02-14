كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف بدرالدين: نجاح "طلعت روحي" فاق توقعاتنا والتمصير تبادل أفكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيناريست شريف بدر الدين إن مشروع مسلسل "طلعت روحي" بدء بعرض من الشركة المنتجة لتمصير المسلسل الأمريكي Drop Dead Diva، وهو ما نال إعجابه، ووافق على العمل، معربًا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقها بعد عرض المسلسل، مؤكدًا أنها فاقت توقعاته.

وأضاف "بدر الدين" في حوار خاص لـ"الخليج 365 الفني" أن تمصير المسلسل ليس دلالة على نضوب الأفكار إطلاقًا، خصوصًا وأن الأمريكيين أيضًا يقومون باقتباس أعمال سبق تقديمها في الشرق الأقصى أو أمريكا اللاتتينة أو غيرها، وهو دليل على تبادل الأفكار، وليس به شبهة اقتباس لأن الأصل معروف ومشار إليه.

وتابع "بدر الدين" أن كتابة الأعمال الفنية اعتمادًا على الورش الفنية يعود لأكثر من ١٢ عام، لكن زيادته في الأعوام الأخيرة نتيجة خروج جيل جديد متفاهم ومدرك لدوره في الورشة، مع وجود رئيس مشرف على الورشة للحفاظ على إيقاع العمل.

ونفى "بدر الدين" الحديث عن التشابه بين المسلسل و"هبة رجل الغراب" الذي أشرف على ورشة كتابته أيضًا، مشيرًا إلى أن العملين يناقشان أهمية الجوهر والثقة في النفس، ولكن كل منهما من زاوية مختلفة، لافتًا إلى أن روح العملين هي ما أوحت للجمهور أن القائمين على العملين هم أنفسهم المخرج والمؤلف وهو ما أسعده.

وكشف "بدر الدين" عن تحضيره لمسلسل جديد هو "في شبر مية" بطولة آسر ياسين ونجلاء بدر، وسيعرض خارج الموسم الرمضاني، لافتًا إلى أنه غير مهتم بتحديد موعد لعرض مسلسلاته، خصوصًا وأنه يرى أن عرض المسلسل يكون في الوقت المناسب وليس شرطًا أن يكون في رمضان، مشيرًا إلى أن طبيعة الأعمال الرمضانية تكون أكثر صخبًا على عكس أعمال مثل "طلعت روحي"، مؤكدًا أنه لا يستطيع الحكم على قلة الأعمال المشاركة في موسم رمضان المقبل لأننا في مرحلة تغير وبحاجة للانتظار.

وأكد "بدر الدين" أن الدراما الاجتماعية مطلوبة طوال الوقت لأنها الأقرب لقلب الناس، خاصةً مع عرض مسلسلات تناقش مشكلات الجمهور بصورة قريبة منهم، موضحًا أن مشكلات الجمهور هي عصب الدرامات.