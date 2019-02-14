نتائج ثالث متوسط العراق – تحديث يومي موقع الاستعلام عن نتائج 2019 عبر وزارة التربية العراقية وموقع...

نتابع سوياً آخر المستجدات والأخبار عن ظهور نتائج 2019 العراق، حيث ينتاب كافة الطلاب والطالبات حالة من الترقب لـ ميعاد الإعلان عن ظهور نتائج ثالث متوسط العراق 2019، والتي من القرر لها الإعلان رسميا بعد اعتماد وزير التربية والتعليم العراقي لها، والآن نتابع سوياً روابط ظهور نتائج الصف الثالث متوسط 2019 العراق من خلال موقع ناجح، ووزارة التربية والتعليم العراقية، لكافة الطلاب والطالبات من خلال اسم المحافظة، مع خالص التمنيات لكافة الطلاب والطالبات بالتفوق والنجاح.

مازالت المتابعة مستمرة لكل ما هو جديد الخاص بـ نتائج الثالث متوسط العراق 2019، حيث أن العديد من مديريات التربية العراقية قد أعلنت عن نسبة النجاح الأولية التي تم تحقيقها عبر إمتحان تمهيدي 2018، حيث أن النسب قد جاءت أقل من العام السابق، والتي تم الإشارة عنها في إعلان ليس رسمي، وسوف نقوم بتوفير جميع المستجدات من خلال تحديثات مستمرة عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج.

نتائج ثالث متوسط العراق 2019

ويذكر بأن وزير التربية العراقية، الدكتور محمد اقبال الصيدلي، معلناً عن اقتراب ميعاد الإعلان الرسمي لـ نتائج المرحلة المتوسطة فور الاعتماد لها رسمياً، وهذا في كافة المحافظات من خلال جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التي تتبع وزارة التربية العراقية.

وزارة التربية العراقية

مؤكداً وزير التربية والتعليم العراقية، على أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن نتائج ثالث متوسط 2019 العراق، من خلال موقع ناجح، عبر تحميل ملفات الـ PDF، الخاصة باسماء كافة الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث أن النتائج سوف تعلن بـ محافظات الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، كربلاء، كركوك، أربيل، النجف الاشرف، محافظة دهوك، المثني، محافظة واسط، محافظة نينوي، البصرة، ذي قار، الأنبار، ميسان، صلاح الدين،ديالي، السلمانية، القادسية، بابل، وأخيراً نتائج طلاب خارج العراق.

موقع ناجح

يوجد هناك حالة من الترقب الشديد جداً من جانب كافة الطلاب قبل الإعلان الرسمي لـ نتائج ثالث متوسط العراق 2019، خاصاً بعدالانتهاء من كافة الامتحانات، وهم الآن في حالة من الانتظار لـ نتائج التحصيل والاجتهاد والتعب والكد، وكل ما لدينا الآن متابعة توقيت الإعلان لـ نتائج المرحلة المتوسطة ونتائج طلاب العراق من خلال قناة التليجرام التعليمية التي تتبع الوزارة، وموقع وزارة التربية العراقية، وهذا حتى يكون استعلام النتائج كل يسر وسهولة.

موقع الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط 2019 العراق

في إمكان كافة الطلاب والطالبات استعلام نتائج ثالث متوسط العراق 2019 في كافة محافظات العرتق من خلال موقع ناجح، عبر موقع التربية العراقية برقم الامتحان ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة، نتابع سوياً كل ما يخص النتائج من جديد عبر تحديثات عاجلة، وموعدنا الآن مع رابط الحصول على نتائج ثالث متوسط العراق 2019 من هنـــــــا، وجب التنيه على أن ذلك الرابط خاص بنتائج العام السابق، وفور الإعلان الرسمي عن النتائج سوف يتم التحديث المباشر لتصبح نتائج هذا العام الجديدة المعتمدة من جانب وزارة التربية العراقية، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

تحديثات

مستمرين سوياً ومعاً في المتابعة الدؤوبه لموعد الإعلان عن ظهور نتائج ثالث متوسط 2019 العراق، وخلال الأيام القليلة القادمة نترقب الظهور لها، وكل ما عليك هو وضع هذا المقال في المفضلة لديك، لكي تتمكن من معرفة جميع التحديثات عن كل جديد وباستمرار.