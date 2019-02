تطبيقات جديدة لممارسة مهارتي الإستماع و المحادثة باللغة الإنجليزية

جئنا من جديد بتطبيقات أندرويد حديثة لممارسة اللغة الإنجليزية بشكل يومي, و بصفة دورية و مستمرة, تعد مهارة التحدث Speaking من أصعب المهارات التي تواجه العديد من دارسى اللغة الإنجليزية و تحديدًا غير الناطقين بالإنجليزية, و دائمًا ما تعد هي و مهارة الإستماع “Listening” من أصعب و أهم مهارات اللغة الإنجليزية, و التي تُميز الناطقين الأصليين للغة الإنجليزية, عن غير الناطقين بها. و لكن قد بات الأمر سهلاً و هيناً, فقد جئنا بتطبيقات أندرويد سَتُيْسر على متعلمي اللغة و ناطقيها و من يطمح لتطويرها بشكل دوري.

تطبيقات جديدة لممارسة مهارة التحدث باللغة الإنجليزية

قد قمتُ بتجرُبة التطبيقات سابقاً و تُعدْ هذه التطبيقات هي الأمثل من نوعها بالنسبة لى, وستصبح للكثير من راغبي تطوير مهارتي الإستماع و المحادثة ” Listening and Speaking” تحديداً. و أول هذه التطبيقات, تطبيق “Six” 6 Minute English-Practice Listening Everyday فمن خلاله يمكنك إتقان اللكنة البريطانية British Accent, و ال American Accent و لكنه يلزمه المواظبة على التعلم مع الإستمرار.

يعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات لممارسة مهارة الإستماع و ذلك عن طريق Audio كما يمكنك تحميله, و الإستماع إلي المحادثات و التسجيلات أونلاين, و أوفلاين. كما يتيح لمتخصصي اللغة الإنجليزية و دارسيها تحديداً (مواد ال Drama ل William Shakespeare, و أخبار Words in the News ) و يكون ذلك في 6 دقائق يوميا و يشمل أقسام اللغة الإنجليزية Grammar, Vocabulary, و تقارير إخبارية News Report و دراما Oscar Wilde, Shakespeare, Charles Dickens و غيرهم. كما إنه من ال BBC Learning English Programs و يُعد التطبيق بمثابة المكتبة على هاتفك. فمن خلاله يمكنك يمكنك و يساعدك على تطوير مستواك ذاتياً ” Self-Learned”.

أما عن مهارة المحادثة ” Speaking” فلا غنى عن تطبيق How to Speak Real English حيث يعتمد على 20 دقيقة في عرضه لمجموعة من الدروس و أغلبها Practical Lessons فقط يوميا. ينبهك بإشعارات كلما جد موضوع, أو محادثة كما يوفر الوقت و الجهد لك بالمحادثة مع Native Speakers. بالإضافة إلي التدريبات و المحادثات من الحياة العامة فغالباً ما يتناول مواضيع الحياتية كمحادثة في القهوة, الشارع, مع الأصدقاء, تقديم على وظيفة, و مناقشات يومية في المجتمع البريطاني بالإضافة لبعض التعبيرات و ال Slangs, Expressions .

و ليس بالعسير عليك الآن من تحميله و تعيين وقت مخصص لمتابعة اللغة, و مهاراتها. الآن تستطيع التعلم أينما كنت, ووقتما تريد و لكن الأمر يعتمد بالكاد و بالكُلية عَليكَ وحدك. فعن طريقهما تستطيع إكتساب يمكنك إتقان اللكنة البريطانية أو الأمريكية من خلال الإستماع بإستمرار و المداومة على الممارسة بشكل يومي, و متكرر بصفة دورية. و سيتحسن نطقك تدريجاً مع الوقت و الممارسة الدائمة.