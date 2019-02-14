وزارة الإسكان السعودية تطلق رقم موحد لخدمة مستفيدي سكني

رقم خدمة مستفيدي سكني، اليوم قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاق رقم موحد للمستفيدين من خدمة سكني، وذلك في إطار تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج سكني وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وطريقة الحصول عليها، وكذلك تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية والعمل على حلها بفعالية لكافة المستفيدين.

رقم خدمة مستفيدي سكني 1440

وخلال بيان صحفي أوضحت وزارة الإسكان أن رقم خدمة مستفيدي سكني الموحد الذي دشنه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل هو”199090″، ومن خلال الاتصال بهذا الرقم يمكن لمستفيدي سكني معرفة آلية الاستحقاق والدعم السكني، وكذلك سيتم الاجابة على كافة استفساراتهم حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

كذلك سيتم تقديم شرح كافي لمميزات المنتجات السكنية المختلفة التي يقدمها برنامج سكني، كما يقدم مركز الاتصال الموحد خدمات توعوية، وشروحات تعريفية للحلول التمويلية وعرض الخيارات السكنية المختلفة للمستفيدين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية.رقم خدمة مستفيدي سكني

مواعيد عمل مركز الاتصال الموحد سكني

وأوضح البيان أنه يمكن للمستفيدين الاتصال بالرقم الموحد لمستفيدي سكني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، مضيفة أن المركز الموحد لخدمة المستفيدين يسهل للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، وصندوق التنمية العقارية التسجيل في خدمة المستشار العقاري، وأن المركز سيعمل على تطوير الخدمات المقدمة لوصول لأكبر عدد من المستفيدين الذين يدرسون الاستفادة من أحد الخيارات السكنية أو الحلول التمويلية المتوفرة.