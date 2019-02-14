شعبة الغرفة التجارية زيادة سعر هدايا الفلانتين بنسبة 50%

صرحت شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية بأن أسعار هدايا عيد الحب لم تخلو من الزيادة المتوقعة للموسم الحالي، حيث شهدت الزيادة ارتفاع في الأسعار بنسبة تصل إلى 50% عن موسم عيد الحب السابق، والزيادات تلك شملت هدايا عيد الحب الخاصة والمتطورة عن الموسم السابق بنفس النسبة.

وأشار نائب شعبة الغرفة التجارية، بأنه حدث زيادة في أسعار الهدايا يرجع إلى أن اغلب تلك الهدايا يتم استيرادها من الخارج وخاصة الاستيراد من الصين، والسبب أيضا وراء ذلك الارتفاع في الأسعار إلى أن تقديرات الجمارك للبضائع وتعطيل البضائع في الميناء، وفرض القيود المفروضة على الاستيراد، ويرجع ذلك انقص المعروض في الأسواق من سلع الهدايا.

كما أكد بان سعر الهدايا خلال الفترة الحالية أو في عيد الحب حيث أن سعر الدباديب تتراوح ما بين 50 إلى 700 جنيه مصري، كما أن متوسط سعر الهدايا الجيدة والمتطورة تتراوح ما بين 100 إلى 400 جنيه مصري، كما أن فاتورة استيراد الهدايا في احتفالات عيد الحب فقد تقدر نحو 5 مليون دولار.