“استقبل” تردد قناة شاروخان هندي للأفلام الهندية على النايل سات تحديث شهر فبراير 2019

من خلال تلك المقالة سنتعرف على تردد قنا شاروخان هندي 2019، ويتضح لكم من أسم القناة أن قناة شاروخان هي قناة تختص بعرض الأفلام الهندية وتبث القناة على القمر المصري نايل سات وحققت القناة خلال العامين الأخيرين شعبية كبيرة لمحبي هذا النوع من الترفيه، خصة أن عدد القنوات التي تتخصص في الأفلام الهندية على النايل سات قليل للغاية رغم كثرة محبي تلك الأفلام.

قناة شاروخان هندي هي قناة مصرية مفتوحة وتبث بشكل مجاني للجميع، تتميز القناة بعرض أفضل الأفلام الهندية لأشهر أبطال بوليود، لكن ما يعيب القناة أن جودة الشاشة ليست بالجودة الكافية كم يعيب القناة كثرة الفواصل الإعلانية الطويلة بعض الشيء، لكن كل هذا قد يتغاضى عنه المشاهد في مقابل مشاهدة أفلام رائعة بشكل مجاني وهو ما توفره لكم القناة، وتحمل القناة أسم الفنان الهندي الشهير شاروخان.

تردد قناة شاروخان هندي

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 10872 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

تردد قناة شاروخان هندي

وهذا هو التردد الرسمي لقناة شاروخان لاستقبالها يمكنكم كتابته بشكل صحيح واذا هناك مشكلة يمكنكم تركها بالتعليقات اسفل.

وكما هو وضح تحمل قناة شاروخان أسم الممثل الهندي الشهير “شاروخان” ويبدو أن ذلك ليس اتفاقاً مع النجم الهندي الكبير فهي أحد القنوات المقرصنة وتتبع باقة قنوات الساعة.

وتتبع قناة شاروخان هندي =باقة قنوات الساعة التي تنقل الأفلام والمسلسلات بشكل مقرصن وقناة شاروخان ليست بعيدة عن تلك التهمة، ويمكنكم مشاهدة القناة على القمر المصري نايل سات، لكنها تبث على القمر نور سات على مدار القمر المصري.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.