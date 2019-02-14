تردد قناة دال…استقبل التردد الجديد لقناة دال HD على النايل سات وعرب سات واستمتع بمشاهدة برنامج...

تردد قناة دال، أصبح محط أنظار الكثيرين في العالم العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية، حيث تعرض قناة دال المجد البرنامج الشبابي الجديد “همثون”، وكان هذا البرنامج الباكورة لتردد قناة دال، ويحظى برنامج “همثون” بقاعدة شعبية شبابية كبيرة، حيث أطلق البرنامج تحت شعار ” كل ثانية تفرق”، وكان الهدف الرئيس لإطلاق البرنامج هو إنشاء عدد من المشاريع التنموية والإدارية والإجتماعية والتطوعية.

ونظراً لما يحظى به تردد قناة دال من أهمية كبيرة لدى متابعينا الأعزاء، فسوف نستعرض وإياكم في هذا المقال كل ما يهمكم حول تردد قناة دال بالإضافة إلى برنامج همثون الشهير فتابعونا.

تردد قناة دال

قناة دال، هي أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات المجد، وتم إطلاقها في السادس والعشرين من شهر يناير هذا العام، وكان باكورة تردد قناة دال هو برنامج همثون الشهير في التاسعة مساءً ذلك اليوم، وقناة دال قناة هادفة تستهدف الأسرة ككل، وتسعى القناة إلى تنمية الوعي لدى الشباب العربي، وخلق جيل عربي جديد قادر على مجابهة كل تحديات العصر، وتقدم قناة دال باقة متنوعة من البرامج المختلفة ولعل من أِشهرها برنامج المسابقات الشهير همثون.

تردد قناة دال عبر النايل سات

قناة دال هي قناة مجانية بالكامل، حيث تسعى القناة إلى إيصال رسائلها وأهدافها داخل كل بيت عربي، وتبث القناة على القمرين نايل سات وعرب سات، ويمكنم استقبال الإِشارة الخاصة بها عن طريق أي جهاز استقبال أياً كان نوعه، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات :-

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11137 أفقي 27500 7/8

كما يمنكم مشاهدة الفيديو التالي عن كيفية ضبط القناة :-

تردد قناة دال DAL على عرب سات

كما ذكرنا من قبل أن قناة دال تبث على القمرين النايل سات وعرب سات، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات بدر 4 12476 عمودي 27500 3/4

كما يمكنكم الإستعانة بالجدول التالي لضبط القناة :-

برنامج همثون HIMTHON على قناة دال

برنامج همثون هو البرنامج الرئيسي على شاشة قناة دال، وهو برنامج مسابقات شبابي، وتدور فكرة البرنامج حول مشاركة 28 شاباً سعودياً من المحافظات السعودية المختلفة، ويعد الذكاء وسرعة البديهة هما المقومين الرئيسيين للفوز بالبرنامج، وهو يشبه كثيرا برامج الواقع في مختلف أنحاء العالم، وتستمر فعاليات البرنامج قرابة الثلاثة أشهر حيث يخرج كل أسبوع عدد من المتسابقين، في نهاية كل أسبوع يتم ترتيب المتسابقين بحسب مجموع النقاط المحققة يومياً من الأعلي إلى الأقل ويتم خروج المتسابقين الأقل في عدد النقاط، وتم تسمية البرنامج بإسم “همثون” ، للدلالة على المنافسة بين الشباب للفوز بلقب البرنامج حيث تتكون الكلمة من مقطعين “هم” للدلالة على همة الشباب، “ثون” وهي مأخوذة من كلمة ماراثون ليدل علي شدة المنافسة.

جلقات برنامج همثون HImthon الجولة الثانية 2019

يسعى المتسابقون إلى كسب الثواني بهدف الحصول على ساعات أكثر للبقاء في حلبة المنافسة، وفي أول عشرة أيام من البرنامج يكون هناك 28 متسابقاً، يستطيع 24 منهم فقط الدخول إلى المرحلة التالية.

يمكنكم أعزائنا القراء متابعة القناة عن طريق التردد الخاص بها على قمري النايل سات وعرب سات، كما يمكنكم مشاهدة القناة عبر اليوتيوب

شهدت العشرة أيام الأولى خروج 4 متنافسين، ننتقل الأن إلى الجولة الثانية وفيها سيتم خروج مشترك واحد كل أسبوع، وسوف نكون معكم متابعينا الكرام لحظة بلحظة في متابعة برنامجكم المفضل همثون Himthon كما سنوافيكم بكل جديد حول تردد قناة دال الفضائية فكونوا معنا.