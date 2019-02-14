تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب رقم 1692 الخميس 14-2-2019

الارقام الرابحة في سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1692، على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 16-30-35- - - الرقم الإضافي: 07
٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : 1,117,959,335 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1,117,959,335 ل.ل.
٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:
- عدد الشبكات الرابحة: 1.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 148730325 ل.ل.
٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:
- عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4397988 ل.ل.
٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:
- عدد الشبكات الرابحة: 874 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65416 ل.ل.
٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:
- عدد الشبكات الرابحة: 13569 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (462,046) ل.ل.
سحب زيد في 2019-02-14
- الرقم الرابح: 04897