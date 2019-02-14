تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب رقم 1692 الخميس 14-2-2019

الارقام الرابحة في سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1692، على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 16-30-35- - - الرقم الإضافي: 07

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : 1,117,959,335 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1,117,959,335 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:

- عدد الشبكات الرابحة: 1.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 148730325 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4397988 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 874 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65416 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 13569 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (462,046) ل.ل.

سحب زيد في 2019-02-14

- الرقم الرابح: 04897