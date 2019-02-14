ماذا قالت ريهام حجاج عن صورها القديمة التي نشرتها ياسمين عبد العزيز؟

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قديمة للفنانة المصرية ريهام حجاج، عندما عُقد زواجها من المصور اللبناني الشهير ميكي، وكانت تبدو في شكل مُغاير تماماً لما هيا عليه الأن.

ووجه جمهور ريهام حجاج، الاتهام للفنانة ياسمين عبد العزيز، وراء ظهور تلك الصور في الوقت الحالي، في أعقاب زواجها حجاج من طلق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة.

وردّت ريهام على الصورة المنتشرة، قائلةً: "الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلّع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على أنها شيء ممكن يضايقني أحب أقولهم إطلاقاً".

وتابعت: "كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتزوّجت على سنة الله ورسوله من رجل مطلق أصلاً إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس ونصيحة للستات الفاضية... ما فيش راجل بيتسرق".

وأضافت: "الناس بتتجوز وتتطلق عادي وكل شيء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقى كاتب ومقدر... بلاش تفاهة ولو كل واحد طلع صورته من 15 سنة هيلاقي شكله اختلف عادي... (خاصة صور الأفراح اللي فيها ٣ كيلو ماكياج) دا رسمة الحواجب بتفرق... المهم الجوهر وأنا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها واللي حاصل دا ما شيء غير تفاهة وحقد عشان دا جواز... اللي الناس بتباركلي عليه... لا خبر بقضية قتل ولا فضيحة مخلة للآداب... كفاية هري وصحافة صفرا... طبعاً الكلام دا للمرضى النفسيين، أما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي وفرحتلي وما عرفتش أردّ عليهم من كترهم... فبشكرهم وبقولهم يا رب مسلسل "كارمن" يعجبكم يوم 10 شباط على الـCBC إن شاء الله".