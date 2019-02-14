فك شيفرة وفاة نائب الزعيم النازي "هتلر"

تمكن علماء نمساويون من وضع حد لنظرية المؤامرة المتعلقة بوفاة نائب الزعيم النازي أدولف هتلر، رودلف هيس، بعدما سادت نظرية تؤكد استبدال هيس في سجنه بشبانداو ببرلين، قبل العثور عليه "منتحرا" في زنزانته سنة 1987.

وبقيت قضية هيس حاضرة في وسائل الإعلام على مر سنوات طويلة، بحيث انتشرت قصص كثيرة بشأن السجين المنتحر المعروف بـ"شبانداو 7"، وسط تحليلات بشأن مدى صحة المعلومة القائلة إنه نائب "الفوهرر" وصديقه المقرب، والعضو السادس عشر في الحزب النازي. "وفق سكاي نيوز"

ومما صعّب الوصول إلى حسم نهائي بشأن القضية، عدم وجود بقايا من جسم هيس لفحصها، الأمر الذي أبقى نظرية المؤامرة مقبولة بالنسبة لكثيرين.

وتوصل باحثون مؤخرا لاكتشاف عينة دم مأخوذة من هيس سنة 1982، مخزنة في مركز "والتر رييد" الطبي العسكري بواشنطن، واعتمادا على العينة، قام باحثون من جامعة "سالزبورغ" النمساوية بتتبع أحفاد هيس، ومقارنة الحمض النووي في العينة، ولعاب أحد أفراد سلالته.

يشار إلى أنه أثبت الاختبار وجود تطابق بنسبة 99.99 في المئة بتحليل الحمض النووي، الأمر الذي أثبت أن السجين "شبانداو 7" كان هيس.