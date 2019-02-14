نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق لكافة المحافظات عبر موقع ناجح وزارة التربية والتعليم

سوف نتعرف من خلال تلك المقالة على نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2019 للعام الدراسي الحالي، وينتظر جميع الطلاب بجميع المحافظات العراقية ظهور النتائج الخاصة بالثالث متوسط خلال الساعات القليلة المقبلة، وكعادتنا في موقع نجوم مصرية الإخباري الإلكتروني سنكون متابعين معكم حتى ظهور جميع النتائج الخاصة بكل الطلاب وسنوفر لكم أكثر من رابط لجلب النتائج والاستعلام عنها قبل الجميع، فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.

وستكون نتائج المتوسط منتظره من الآلاف من الطلاب وأولياء امورهم لأنها مرحلة هامة في حياة الطالب، وكعادة النئائج بالجمهورية العراقية فأنها تظهر عبر الأنترنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم وعبر موقع ناجح الإلكتروني وذلك من خلال ملف بصيغة PDF لكل محافظة على حدا، وتستمر عمليات التصحيح الآن لأوراق الطلبة وستكون النتئج متاحة بعد انتهاء عملية التصحيح كاملة لجميع المحافظات ومن ثم سيتم رفعها عبر لمواقع الإلكترونية.

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق

وقد انتهي طلاب الصف الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية وهم الآن في انتظار ظهور النتائج الخاصة بهم، وينتظر طلاب محافظة البصرة والسالمية وبغداد وكركوك وكربلاء وغير ذلك من المحافظات العراقية ظهور النتيجة، وسوف تظهر النتائج عبر موقع ناجح الإلكتروني من هنـــا، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الأنترنت من هنـــا، أى استفسار أخر أتركوه بالتعليقات بالتوفيق لجميع الطلاب.