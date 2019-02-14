تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

شهد سوق صرف العملات المصرية، صباح اليوم الخميس حالة من انخفاض سعر البيع والشراء لمختلف العملات أمام الجنيه المصري، وذلك وفق قائمة بيانات تحديث الأسعار في البنك الأهلي المصري.
حيث أن سعر الدولار الأمريكي في البنك بلغ نحو 17.51 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.61 جنيه مصري، كما سجل سعر صرف اليورو 19.69 جنيه مصري للشراء، وسجل سعر البيع 19.87 جنيه مصري.
سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري
- سعر صرف الجنيه الإسترليني بلغ نحو 22.48 جنيه للشراء.
- سعر بيع الجنيه الإسترليني بلغ نحو 22.66 جنيه مصري.
- سعر صرف الريال السعودي بلغ نحو 4.68 جنيه للشراء.
- سعر بيع الجنيه الإسترليني بلغ نحو 4.71 جنيه مصري.
- سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.76 جنيه للشراء.
- سعر بيع الدرهم الإماراتي 4.79 جنيه مصري.
- سعر صرف الدينار الكويتي 5978 جنيه للشراء.
- سعر بيع الدينار الكويتي بلغ نحو 58.00 جنيه مصري.