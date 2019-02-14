تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

شهد سوق صرف العملات المصرية، صباح اليوم الخميس حالة من انخفاض سعر البيع والشراء لمختلف العملات أمام الجنيه المصري، وذلك وفق قائمة بيانات تحديث الأسعار في البنك الأهلي المصري.

حيث أن سعر الدولار الأمريكي في البنك بلغ نحو 17.51 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.61 جنيه مصري، كما سجل سعر صرف اليورو 19.69 جنيه مصري للشراء، وسجل سعر البيع 19.87 جنيه مصري.

سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري