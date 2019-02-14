عدم شرح كيفية إدارة الامتحانات الإلكترونية حتى لا يتم اختراقها لطلاب الصف الأول الثانوي

صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات له من خلال جروب ادعم طارق شوقي عبر الواتساب، بأن مسئولية الوزارة هو التأمين في الامتحانات التقليدية، وأشار بأن تلك الشائعات هدفها الأساسي هو لفت النظر بعيدا عن الانجاز الذي قامت به الوزارة إلي أشياء أخرى، ويتم استفزاز الوزارة وإثارة غضبها بتلك الطرق، وتضطر الوزارة إلى أن ترد عليهم ويتمكن المغرضون من اختراق نظام اختراق الامتحانات الالكترونية.

كما أشار بأن يجب التحدث عن استخدام التابليت وبنك المعرفة والمواد الرقمية، ولا نتدخل في أمور من اختصاص الفنيين، وان أمر امتحانات الالكترونية وكيفية إدارتها أمر خاص بالوزارة فقط ولن يتم البوح من جانب الوزارة على طرق إدارة الامتحان حتى لا يتم اختراقه.