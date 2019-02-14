“ضبط” تردد قناة دبي الرياضية hd 1,2 المفتوحة على النايل سات 2019

نتطرق عبر تلك المقالة إلي تردد قناة دبي الرياضية على النايل سات 2019، حيث تعد القناة الإماراتية أحد أشهر قنوات الرياضة عبر النايل سات وعبر القمر عرب سات، وتجذب الملايين من المشاهدين نظراً لتواجد العديد من الأحداث الرياضية المختلفة والمتنوعة على شاشتها التي تبث بجودات مختلفة، وتتميز القناة بإشارة قوية يمكن استقبالها بسهولة بجميع الدول العربية.

قناة دبي الرياضية تتبع مجموعة قنوات دبي وهي قناة حكومية إماراتية، القناة واحدة من أعرق القنوات الرياضية العربية المفتوحة، وتقوم بعرض العديد من المباريات الهامة على النايل سات مثل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم، والعديد من مباريات المنتخب الإماراتي، كما تقوم القناة بتغطية فعاليات الفروسية وبعض الألعاب القتالية المحلية، بالإضافة إلي التنس وكرة الطائرة النسائية.

تردد قناة دبي الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 12322 عمودي 3/2 27500 عرب سات 12130 عمودي 4/3 27500

قناة دبي الرياضية

هذا هو تردد قناة دبي الرياضية hd 1,2 المفتوحة على النايل سات والعرب سات 2019 الناقلة لـ مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم.

قناة دبي الرياضية تبث على مدى 24 ساعة في اليوم علي الاقمار الفضائية عرب سات ونايل سات والهوتبيرد. تأسست القناة عام 1998 وما زالت تبث حتى الآن.