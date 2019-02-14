بث مباشر الحلقة 135 مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrull على قناة اليرموك Yarmouk

شاهد الآن بث مباشر الحلقة 135 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، المسلسل الذى ذاع صيته فى الدول العربية و الاسلامية، و كثير من دول العالم، و قد تم تصوير خمسة أجزاء على مدار الخمس سنوات الماضية، و قد اذيعت أولى حلقات المسلسل فى ديسمبر 2014، و استمر نجاح المسلسل، و زادت شعبيته بدرجة كبيرة، و تسابقت الكثير من محطات التليفزيون فى العالم على عرضه، و تم ترجمته الى العديد من دول العالم، المسلسل يحكى قصة تاريخية عن فترة ما قبل قيام الدولة العثمانية.

مشاهدة الحلقة 135 مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrull على قناة اليرموك

تم عرض الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل أمس الأربعاء على قناة trt، و اليوم يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات مترجم. 135 Ertuğrul

اليوم الخميس سيتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 135 على قناة اليرموك

تردد قناة اليرموك الفضائية 2019 على نايلسات

تردد قناة اليرموك الفضائية 2019 على نايلسات

بدأ الأن عرض الحلقة 135 من قيامة أرطغرل على قناة اليرموك

نشاهد كيف سيحاول أرطغرل من خلال هذه الحلقة ارجاع ابنه عثمان الذى تم اختطافه على يد المغول، من خلال الحلقة سنشاهد المكان الذى تم اختطاف عثمان فيه و اختطاف ابناء القبائل