مسلسل سرقت زوجي الحلقة 60 - حالة ميشتي

تابعو احداث مسلسل سرقت زوجي ملخص الحلقة 60 ليوم الخميس، حيث تبدأ الحلقة وميشتي تشكر كونال وايشان يشكره ايضا ويخبره انه سيوصل ميشتي لنقطه قريبه حيث يمكنه ان يوصلها كونال معه.

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كونال يسمح لمشتي وباري اللعب قليلا قبل ان تصل ام ميشتي ثم باري وميشتي يلعبان الغميضه. وتختبا خلف سياره الكهرباء وتصعق وتسقط كونال يهرع اليها وياخذها للمشفى بينما باري تتصل بايشان .

في وقت لاحق كونال يضمد جراح ميشتي وباري تصلي لها ثم يصل إيشان ومولي إلى المستشفى بينما مولي غاضبة للغاية من والد باري و تصفه بالإهمال وتقول إنها ستقاضيه بسبب اهماله.

تأتي باري من الخلف وتقول لها أن والدها ليس على خطأ وتقول إنها صليت إلى الله أن لا شيء سيحدث لميشتي. وأن والدها لن يدع أي شيء يحدث لها. مولي تعتذر لباري... الحلقة كاملة مرفقة.