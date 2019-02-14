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“رابط” نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات موقع ناجح

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نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات، ينتظر كثير من الطلاب، بعد انتهاء امتحاناتهم، كانت الامتحانات قد بدأت فى 23 يناير الشهر الماضى، و انتهت الامتحانات فى تميدى الصف السادس يوم الاثنين 11 فبراير، و من المنتظر أن يتم الاعلان عن النتيجة فى جميع المحافظات تباعاً، الكرخ الأولى و الكرخ الثانية و الكرخ الثالثة، و كركوك و الانبار و البصرة و النجف و الرصافة الأولى و الرصافة الثانية و الرصافة الثالثة.

 

“رابط” نتائج الامتحانات التمهيدية بالعراق 2019

وزير التربية و التعليم العراقى  صرح بأنه سيتم نشر  نتائج  التمهيدى فور ظهورها فى جميع المحافظات بالعراق، و ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، و سيتم نشر النتائج أيضا عن طريق موقع ناجح و سنتابع معكم أخبار النتيجة.

 

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