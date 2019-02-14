“رابط” نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات موقع ناجح

نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق نتائج السادس الابتدائي جميع المحافظات، ينتظر كثير من الطلاب، بعد انتهاء امتحاناتهم، كانت الامتحانات قد بدأت فى 23 يناير الشهر الماضى، و انتهت الامتحانات فى تميدى الصف السادس يوم الاثنين 11 فبراير، و من المنتظر أن يتم الاعلان عن النتيجة فى جميع المحافظات تباعاً، الكرخ الأولى و الكرخ الثانية و الكرخ الثالثة، و كركوك و الانبار و البصرة و النجف و الرصافة الأولى و الرصافة الثانية و الرصافة الثالثة.

“رابط” نتائج الامتحانات التمهيدية بالعراق 2019

وزير التربية و التعليم العراقى صرح بأنه سيتم نشر نتائج التمهيدى فور ظهورها فى جميع المحافظات بالعراق، و ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، و سيتم نشر النتائج أيضا عن طريق موقع ناجح و سنتابع معكم أخبار النتيجة.