أحلى رسائل عيد الحب 2019 sms صور عيد حب سعيد للأحبة والمتزوجين وسبب تسميته

رسائل عيد الحب من ضمن أكثر ما يبحث عنه الجميع خلال هذا الوقت، حيث أن الجميع يحتفي في كل عام بهذا اليوم وتحديداً اليوم الخميس الموافق 24 فبراير – فيفري، ويتبادل الرجال والنساء مسجات عيد الحب 2019 للحبيب والاصدقاء والمتزوجين، ولذلك يسعى موقع عرب نيوز في تقديم أحسن عبارات الفالنتاين القصيرة والجميلة في إطار متابعتنا المستمرة لكل ما يخص الشارع العربي، من أجل زيادة المحبة بينك وبين شريك حياتك.

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين يرجع أصل تسميته إلى المسيحين، نسبة إلى القديسين حاملي اسم فالنتين، وقد عاشوا في مطلع العصور الوسطى، وقُتل أحدهم في مدينة تورني أثناء عصر الامبراطور اورليان نتيجة الاضطهاد اللاحق بالمسيحين، ويتم الاحتفال بتلك المناسبة نسبة لهم لا المضمون الرومانسي مثلما يظن الكثيرون.

رسائل عيد الحب 2019

كلمات تهنئة جميلة بعيد الحب يبادر الجميع في إرسالها، فضلاً عن إرسال الهدايا المختلفة لبعضهم البعض والتي تتمثل الورود والشوكلاتة وغيرها من الهدايا القيّمة، وأبسط تلك الهدايا هي أجمل رسائل عيد الحب 2019 قصيرة للمخطوبين، فكل ما عليك فعله هو اختيار إحدى رسائل الـ sms بالسطور التالية، ثم إرسالها إلى من تحب سواء على فيس بوك أو واتساب أو سناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

أروع كلام عن عيد الحب

صور عيد حب سعيد 2019 من هنا

من خلال النقاط التالية سوف نتعرف على نصائح لتجنب استقبال “عيد الحب” بحزن كمين وقلب مكسور، خصوصًا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن المشكلات العاطفية تؤثر على الجسم سائره وليس القلب فقط.

لا تتسرع في طلب الشفاء، أعط نفسك قدراً كافيا من الحزن والبكاء لعلاج انكسار القلب العاطفي.

اكتب قصة الحب الخاصة بك كاملة.

أكدت جريدة بريطانية شهيرة أنه من الضروري عليك التذكر أنك لست الوحيد الأعزب، فهناك ملايين البشر على نفس المنوال.

قم بإزالة هذا الشخص من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنك كلما رأيته تذكرت الآلام العاطفية، وعندما يرسل إليك طلب صداقة لا تقبله فوراً خذ وقتا كافيا أولاً.

غير أسلوب حياتك وحافظ على صحتك بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

رسائل عيد الحب طويلة للموبايل sms

– أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟ رفاق الدرب مازلتم.. بعمق القلب أحباب.. وإن غبتم وإن غبنا..فإن الحب ماغابا.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور..تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أروع القلوب قلبك.. وأحلى الكلام همسك.. وأجمل ما في حياتي حبك.

الشمس ترسل حبا ذهبيا.. والقمر يرسل حبا فضيا.. وأنا أرسل لك حبا أبديا.

عيد حب سعيد.. عمر مديد.. لبس جديد.. صحة حديد.. وبوسة لحبيبي الوحيد.

حضنـت حبـك بقلبي.. وخليت نوره بصدري.. لأنك عمـري وقلبـي.. أحبك جدا وربي.

زرعتك في شراييني.. وسميتك نظر عيني.. وهبتك كل إحساسي.. وقلت إنك أهلي وناسي.

عمري ما فكرت فيك.. وما خطر في البال حبك.. دلوقتي قلبي مشتريك.. وعينيا بتقول بحبك.

سلامى للحرامى اللى سرق كل أهتمامى.. مين بعطفه يحتوينى له كل حبى وأحترامى.

أهدى ليك وردة ياسمين.. لونها لون قلبك تصبح عليك..وتقول أتمنى أسمع صوت قلبك.

أنا أعرفك.. أكيد أعرفك.. بس شوفتك فين.. أفتكرت.. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك.

دامك معي ما لـعيد الحب داعي.. أناعيدي حبك كل الأيام.. كل يـوم أحبك وأنا واعـي.. لأنك أغلى من لقيته من الأنام.

يا ريتنى كنت الشمس عشان أطل عليك.. ويا ريتنى كنت القمر علشان أشوف عينيك.. بس للأسف أنا بشر مقدرش غير أنى شتاق إليك.

– ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

– من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. يالي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت أسعد الناس.

حبيتك بكل كياني.. نقولها بقلبي ولساني.. عطيتك كل حياتي.. ونقتلك كون تنساني.

جمال الليل بنظرة عيونك.. ونور البدر مرسوم بجفونك.. وكل الكون ما يسوى بدونك.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي.. وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك.. وتقولك كل عام وأنت بخير.

نبعتلك دعوة تحميك.. ومحبة تهنيك.. وعقلي ما يسمح فيك.. وحضن يدفيك.. وقلبي يفرط في كنوز الدنيا وما يفرط فيك. أتمنى لك في عيد الحب.. ألف ضحكة تملي أيامك.. وألف فرحة تنور أحلامك.. وألف وردة تزين الطريق قدامك.. بألف كلمة من قلبي تقلك نموت عليك.

– عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

– أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

– لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم. يا حمامة روحي وخبريه .. ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه .. وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل عيد وإنت سعيد

أعذب تهنئه لأعذب أحساس .. يالي غلاك ماله قياس .. كل عام و أنت اسعد الناس

راحتك هي غايتي .. وانتي شعاري ورايتي .. للجرح لمساتك دوى .. وللوصل ماشوقي ارتوى

عمري ما فكرت فيك .. وما خطر في البال حبك ..لين قلبي قال أبيك .. وقالت عيوني أحبك

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إللي شفتك فيها

لو جمعت أيام عمري من فرح .. ما تساوى لحظة من وقتى معك

نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق .. علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى

من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

رسائل عيد الحب قصيرة للمتزوجين

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باقة صور عيد الحب 2019 ننشرها لكم مجانا من أجل مشاركتعها على مواقع التواصل الاجتماعي كما أكدنا على حضراتكم من قبل.

وجوه قلبى خبيتك ..

ملكت قلبى بروحك ..

حبيب قلبى سميتك .. أرسلك همسة حب تغنيلك ..

لهفة قلبى تناديلك ..

دمعة حزن تشكيلك ..

أحلى بوسة على خدك أهديلك نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..

علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى .. لو جمعت أيام عمري من فرح ..

ما تساوى لحظة من وقتى معك .. اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..

فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين .. تعلن خطوط قلبى عن إقلاع رحلة حبى ..

الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط .. ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها ..

تصبحى على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق .. على ذوقى إخترتلك إسم ..

أول حرف (ر) ، ثانى حرف (و) ، ثالث حرف (ح) ، رابع حرف (ى) .. [ روحى ] <3 ساعة يختفى صوتك أعيش بعالم النسيان ..

لا تقطع عنى الصوت ما أقدر على الحرمان .. أفتخر انك حبيبى وانك الحب الحقيقى ..

يكفى إنى لو ذكرتك أنسى أحزانى وضيقى .. سلامى للحرامى اللى سرق كل اهتمامى ..

مين بعطفه يحتوينى له كل حبى واحترامى ! دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..

فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك اجابة .. فى ناس عن العيون بتغيب ..

وأجمل ذكريات بتسيب ..

وتيجى سيرتهم نبتسم ..

علشان فى قلوبنا مش بتغيب ..

ومهما كانت صورتهم بعيد ..

هتفضل فى القلب غلاوتهم بتزيد .. كل لحظة فى عمرى نفسى اكون وياك ..

كل دقة قلبى بتقول بهواك ..

كل حلم فى منامى يكون معاك ..

عارف ليه ؟ .. علشان بحبك وبهواك .. أحبك بجنون ..

خليهم يعرفوا ..

هيعملوا ايه ..

ممكن يزعلوا ؟!

من البحر يشربو .. مش بعيد أنك بعيد !

المهم إنك بخير .. أرسل حمامة سلام ..

بفمها وردة غرام من الولهان ..

لأغلى وأعز إنسان .. همسة حب تغنيلك ..

لهفة شوق تناديلك ..

دمعة ألم تشكيلك ..

أحلى سلام أهديلك .. احبك حب ماله حد ..

احبك رغم هذا البعد ..

احبك لو يطول الصد ..

احبك موت يا غالى .. مساء الورد على الورد ..

مساء الشوق لأهل الذوق ..

مساء الحب يا كل الحب .. أقول لك شئ ماتتوقعه !؟

[ أنا حامل ] .. حامل لك كل الحب والإعجاب والشوق واللهفة .. يسعد صباح الورد يا طيب القلب ..

صباحك يرد الروح ويخلى باب القلب مفتوح .. الورد يذبل لو طال الأمد ..

والجمر يطفى ويتحول رمد ..

ومعزتك بقلبى تبقى للأبد .. بهمس الحب ناجيتك ..

فى جوف القلب خبيتك ..

بكل حواسى حبيتك .. لو كان الحب كلمات تكتب لأنهيت أقلامى ..

لكن الحب أرواح .. فهل تكفيك روحى ..؟ ده حبيبى وبموت فيه .. عطشان والدنيا مطر ..

والعين ما بتشبع نظر ..

مشتاق يا احلى بشر ..

كيفك يانور القمر ..؟ إن قلت أحبك قليل ..

مين يوصف المستحيل ..

حبى لك شئ خيالى ..

حب ماله مثيل ،، أحبك .. عطشان أرويك ..

زعلان أراضيك ..

أنا كلى أشواق تحويك .. لا تحسب إنى طول الوقت ناسيك ..

دقات قلبى كلها تقول بموت فيك .. أوجه الشبه بينك وبين الدم !

الإثنين يخشوا القلب ،، بس إنت ما تخرج .. تمنيت أن أكون دمعة ..

2019 Happy Valentine Day هو اليوم الأشهر على مدار السنة، ومع تطور وسائل التكنلوجيا الحديثة، باتت رسائل عيد الحب المصري هي الشغل الشاغل للجميع، من أجل توطيد العلاقة بين الشريك، فضلاً عن كسب محبته أكثر فأكثر.