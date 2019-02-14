“الان رابط” استمارة التقديم لمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019...

التقديم لمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم “50 ألف معلم” بنظام التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لسد العجز، ما هي شروط التقديم لوظائف المعلمين الجديدة، وما هي المستندات والأوراق المطلوبة، ومعايير التعيين بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عليها، كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عليها من خلال السطور التالية.

التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة سيكون إلكترونياً عبر رابط خصصته الوزارة لهذا الغرض ” متاح بالأسفل”، في حين منحت وزارة التربية والتعليم وضع شروط التقديم لوظائف المعلمين الجديدة لكل مديرية تعليم بكل محافظة حسب احتياجاتها من المعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني، وبدأت بالفعل المديريات التعليمية في مختلف محافظات مصر في وضع شروط التقديم لوظائف التعليم الجديدة لسد العجز بمدارسها، حيث تم فتح باب التقديم للوظائف التعليمية الجديدة يوم الخميس 7 فبراير، ويفترض أن تستمر لمدة أسبوع كامل.

استمارة التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم

اوضحت وزارة التربية والتعليم “مسابقة تعيين 50 ألف معلم” بنظام التعاقد المؤقت، المستندات والشروط المطلوبة والواجب توافرها في كل شخص يريد التقدم للمشاركة في مسابقة الوزارة، وقامت بمنح جميع المتقدمين الفرصة لتسجيل طلب التقديم لشغل وظيفة من الوظائف المتاحة إلكترونياً عبر الرابط أدناه.

موعد التقديم لوظائف التربية والتعليم

بدأ موعد التقديم يوم الخميس 7 فبراير الحالي، ويستمر على مدار أسبوع كامل من تاريخ فتح باب التقديم السابق ذكره.

شروط التقديم لمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم

أن يكون الشخص الراغب في التقدم حاصلاً على مؤهل مناسب للوظيفة أو يكون حاصلاً على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم إليها مع دبلوم تربوي.

لا يكون الشخص المتقدم شاغراً وظيفة حكومية سواء تعيين أو عقد.ومن الشروط الواجب توافراها ايضاً يكون المتقدم ليس له قريباً من القرابة أو المصاهرة في أي موقع قيادي أو إشرافي في مديرية من مديريات التعليم أو إدارة من الإدارات التعليمية.

السيرة المحمودة

ليس لديه أحكام سابقة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو جناية، ما لم يكن قد رد له اعتباره.

أن يكون محل اقامته ضمن نطاق الإدارة التعليمية التي تقدم لها خلال سنة على أقل تقدير قبل تاريخ إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم.

أن يجتاز اختبارات المقابلة الشخصية.

الاوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة وظائف التعليم

المؤهل الدراسي “الأصل أو صورة منه”

إذا وجدت مؤهلات أعلى من البكالوريوس “ماجستير أو دكتوراة” يجب ارفاقها ضمن الأوراق التي سيتم تقديمها

أصل شهادة ميلاد مميكنة للمتقدم.

صورة من البطاقة الشخصية الرقم القومي سارية حتى ديسمبر 2019.

قيد عائلي للأب ”حتى الدرجة الرابعة”.

صحيفة حالة جنائية حديثة

عدد 2 صور شخصية.

شهادة رسمية من مستشفى حكومية تثبت اللياقة الطبية.

الموقف من التجنيد للذكور

اثبات محل الإقامة في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة على الأقل قبيل تاريخ الاعلان.

استمارة التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم، ويمكن الحصول عليها بعد طباعة طلب التقديم إلكترونياً لإرفاقها مع الأوراق المطلوبة.

فتح التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019.

يقوم الشخص المتقدم بطباعة صورة من استمارة التقديم الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة بالأعلى مع صورة الاستمارة في ملف التقديم للإدارة التعليمية التابع لها.

ويتواصل تقديم المتقدمين لوظائف وزارة التعليم اليوم في تقديم طلبات التقديم لتلك الوظيفة، والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي 8 فبراير.

إذا كان لديكم أى استفسار اتركوه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد على استفساركم، حظ موفق للجميع، حيث قمنا من خلال تلك المقالة بإيضاح كل شيء من المستندات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.