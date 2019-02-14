هنا جميع اسعار السيارات 2019 عقب تطبيق قرار إلغاء الجمارك “زيرو جمارك” هيواندي الاوروبية...

نرصد لكم بالصور أسعار السيارات 2019 الأوروبية في مصر بعد “صفر الجمارك” الذي تم تطبيقه على جميع موديلات السيارات المصنوعة في أوروبا بداية من يناير هذا العام، وهو ما شهد تخفيضات كبيرة على أسعار سيارات هيواندي الأوروبية وأوبل وبيجو ورينو ومرسيدس وأودي وبي إم دبليو وسيتروين، وغيرها من السيارات الأوروبية.

وأوضح مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن تخفيض الجمارك أو إلغائها على السيارات من شأنه تخفيض قيمة الضرائب التي تفرض عليها، وهي ضريبة رسم التنمية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجداول، وبالتالي حسب المثال الذي ذكره سيادته، فإن السيارة التي تبلغ قيمتها 360 ألف جنيهاً وتصل إلى 470 ألف بالجمارك والضرائب، ستنخفض حوالي 50 ألف جنيهاً عن سعرها الحالي بالسوق المصري.

وأكد مجدي عبد العزيز، أن السيارات الأقل من 1600 سي سي سوف تنخفض في أسعارها من 50 إلى 65 ألف جنيهاً، وهو الأمر المنتظر أن ينعكس بالإيجاب على المستهلك,

وسنضع لكم أسعار بعض السيارات الأوروبية التي تم إعفائها من الجمارك مع مطلع العام الجديد:

اسعار السيارات 2019 بعد الإعفاء الجمركي

السيارة السعر الأن السعر التقريبي بعد القرار مرسيدس B 180 2017 555 الف 490 ألف مرسيدس CLA 180 630 ألف 583 ألف رينو لوجان 2019 مانيوال 190 ألف اًعفيت “اتفاقية أغادير” رينو لوجان أتوماتيك 220 ألف اًعفيت “اتفاقية أغادير” بيجو 301 2019 269 ألف 210 ألف بيجو 2008 2019 359 ألف 317 ألف سيتروين سي اليزيه 2019 257 ألف 205 ألف سكودا رابيد 2018 300 ألف 250 ألف سكودا فابيا 2018 330 ألف 290 ألف

اسعار السيارات 2018

يذكر قرار الإعفاء الجمركي الكامل قاصر فقط على السيارات الأوروبية، أما السيارات الأمريكية والأسيوية فلن يشملها هذا القرار، وبالتالي سيارات كيا وشيفروليه وهيواندي وفورد وميتسوبيشي ونيسان وغيرها غير معفية من الجمارك لإنها سيارات غير أوروبية.

يذكر أن سوق السيارات الأوروبية في مصر يمثل 12% فقط من مجمل عمليات البيع والشراء.

صرح مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك من خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، أن تأثير قرار “صفر الجمارك” لم يظهر رسمياً إلا في خلال اسبوعين من الآن.

أخبار عن اسعار السيارات الجديدة.

يذكر أن السيارات التي سعتها 1.6 لتر لن تكون نسبة انخفاضها أكثر من 6% وهي القيمة المحتسبة نظير الخفض الجمركي، أما السيارات التي تتجاز 2 لتر ستنخفض إلى 25 في المية من أسعارها.

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، أجد وكلاء سيتروين الفرنسية داخل مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازات علامة “DS” سيتروين، بقيم تتراوح بين 52.000 وحتى 62.000 جنيه.

رسوم نقل ملكية السيارات بالشهر العقاري 2019

وضحنا لكم كافة أسعار السيارات الجديدة بعد تطبيق قرار إلغاء الجمارك، يمكنك كتابة الاستفسارات في التعليقات المتاحة بالأسفل وسنقوم بالإجابة في وقت وجيز بمشيئة الله.

أسعار السيارات المستعملة

وشهد سوق السيارات المستعملة استقرارا خلال الأيام الماضية بالرغم من التحركات الأخيرة في الأسعار، ولكن ينتظر هبوط سعر السيارات المستعملة مع بداية الشهر القادم.

ارخص سيارة أوروبية في مصر

تعتبر سيارة فيات “بونتو” هاتشباك في السوق المصري ارخص السيارات الأوروبية حالياً بعد زيرو الجمارك بأسعار رسمية تبدأ من 204.000 جنيه، وزودت الفئة الأولى من بونتو بمحرك سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات بقوة 77 حصان.

وشهدت أسعار السيارات المستعملة ركود كبير خلال الأيام الماضية، مع استقرار أسعارها إلى حد كبير وتوقف حركة البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع.

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