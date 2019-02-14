نعرض لكم تردد قناة دعوة 2019 الفضائية الناقلة لأحداث قيامة أرطغرل 135 الموسم الخامس، حيث تتميز قناة دعوة الفضائية بعرض العديد من البرامج الترفيهية، والدينية، والتربوية، التي تهتم بالفرد والأسرة على مستوى الوطن العربي، كما ستقوم القناة بعرض الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل، وهو مسلسل تركي تاريخي ويعد من أشهر المسلسلات الذي يحظي بنسب مشاهدة فائقة في الوطن العربي.

وتعتبر قناة دعوة قناة إسلامية تعتني بنشر الدعوة للدين الإسلامي بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحث على العمل بما ورد في كتاب الله، والسنة النبوية المشرفة، وإتباع نهج السلف الصالح، بالإضافة لشرح وتفسير الآيات القرآنية والأحاديث وتصحيح المغالطات التي ظهرت مؤخرا عن أهل السنة، وآل البيت، وتقوم القناة بتقديم إعلام متميز وهادف، تسعى من خلاله لتلبية احتياجات مشاهديها، والعمل على بناء مجتمع إسلامي معرفي.

تردد قناة دعوة 2019 الفضائية الناقلة لأحداث قيامة أرطغرل 135 الموسم الخامس

تردد قناة دعوة 2019

تقوم قناة دعوة ببث حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس ابتداءا من أول نوفمبر مساء كل خميس كما هو معتاد وحتى الاَن، وتعرض القناة العديد من البرامج الدينية الإسلامية عبر شاشتها، فنجد أن القناة تقدم العديد من البرامج المتميزة والرائعة، وبرامج التفسير، فتقدم برامج تفسير القرآن الكريم، وتستضيف المشايخ والعلماء، من أجل شرح المعجزات في القران، وأيضاً شرح التفسير الكامل والصحيح للقران الكريم، والقناة مجانية تمامًا، ولا تحتاج إلى اشتراك، ولم يتم تشفيرها مطلقاً، فهي مستمرة في البث طيلة اليوم بلا انقطاع، وفيما يلي تفاصيل تردد قناة دعوة 2019 على القمر الصناعي النايل سات: –

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4

محتوى قناة دعوة الفضائية وأهم البرامج

تقدم قناة دعوة الفضائية العديد من البرامج الإسلامية الحديثة التي تهم المواطن العربي والإسلامي حول العالم، ولديها محتوى متميز من البرامج، ومن أهمها برنامج قضايا إسلامية، وبرنامج حديث الثلاثاء، وبرنامج رباعيات دعوة، وبرنامج جدد حياتك، وبرنامج وصف الجنة، وبرنامج مفاتيح التدبر، وبرنامج صحابيات، وبرنامج أنوار النبوة، وبرنامج مواقف وعبر، وغيرها من البرامج الدينية الهامة، وخلافه من الأمسيات الإنشادية، وبرامج الصحة، وشعائر الصلوات، والخطب، والدروس الإسلامية القيمة. قيامة أرطغرل

موعد عرض الحلقة 135 أرطغرل

تقوم قناة دعوة بعرض حلقات الموسم الخامس من المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل كل خميس الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة أما الإعادة فتعرض يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وبذلك يكون موعد عرض أرطغرل 134 يوم الخميس القادم 14 فبراير 2019، حيث تقوم قناة دعوة بترجمة الحلقة للغة العربية ونقلها على شاشتها خلال 24 ساعة من عرضها على القنوات التركية، وتبث القناة حلقات المسلسل منذ انطلاق موسمه الأول عام 2014.

بعرض حلقات من المسلسل التركي الشهير كل خميس الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة أما الإعادة فتعرض يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وبذلك يكون موعد عرض يوم الخميس القادم 14 فبراير 2019، حيث تقوم بترجمة الحلقة للغة العربية ونقلها على شاشتها خلال 24 ساعة من عرضها على القنوات التركية، وتبث القناة حلقات المسلسل منذ انطلاق موسمه الأول عام 2014. جاري بعد قليل عرض الحلقة 135 أرطغرل حصرياً من خلال قناة دعوة الفضائية.

الحلقة 135 أرطغرل

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