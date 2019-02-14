ظهرت رسميا نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق “خارجي وداخلي” نتائج السادس الابتدائي كل...

نتيجة التمهيدي 2019 بالعراق ننشرها لكم من خلال هذا الموضوع في كل المحافظات العراقية، حيث قام محمد إقبال الصيدلي وزير التربية والتعليم باعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي رسميا منذ عدة ساعات، ويجري الآن رفع نتائج طلاب العراق على موقع ناجح وموقع السومرية نيوز المختص بنشر درجات الامتحانات بشكل رسمي كما تعودنا كل عام.

وقد أشار وزير التعليم العراقي، أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ولم تتلق مقرات التصحيح واللجان الي تم عقدها أي شكوى سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، حيث أكد الطلاب والطالبات أن الامتحانات سهلة ولكن على وجه العموم فإنها مناسبة لمستوى الطالب المتوسط ولم تخرج الأسئلة عن الكتاب المدرسي، حيث أن نتائج التمهيدي الابتدائي العراق 2019 يترقبها الجميع بفارغ الصبر.

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نتائج السادس التمهيدي بالعراق 2019

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نتيجة الامتحانات الخارجية 2019 موقع ناجح

نتائج التمهيدي بالعراق وخارجي العراق 2019 ظهرت بالفعل في العديد من محافظات العراق وهي المثني وبغداد وكربلاء وديال، وعن روابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الامتحانات وموقع بوابة ناجح تجدها في السطور التالية بالأسفل.

الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات انتهت بمجمل الجدية والشفافية والحزم، وقد حصل كل طالب على درجاته كاملة في نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2019 الدور الأول.

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