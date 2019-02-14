ظهور نتائج الشامل الدورة الشتوية للكليات الأردنية وتعرف علي نسب النجاح و الرابط من هنا

قام طلاب الكليات الأردنية في جميع التخصصات، بأداء الإمتحانات منذ أسبوع في إختبارات، الدورة الشتوية للعام الدراسي 2018-2019، وكان عدد المتقدمين للإمتحانات 145 ألف طالب وطالبة، في جميع الكليات وجميع التخصصات، والجميع في إنتظار إعلان النتائج، وقد صرح السيد رئيس جامعة البلقاء بالأردن، أن موعد إعلان نتائج الشامل الأردنية، في جميع الكليات والتخصصات اليوم الخميس 14/2/2019 وإعلان نسب النجاح.

وبالفعل قام السيد الدكتور/ عبدالله الزغبي رئيس جامعة البلقاء، بإعلان النتائج اليوم ونسب النجاح وصلت 63%، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أعلن من خلاله، نسبة النجاح وأسماء الأوائل لجميع الكليات.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2018-2019 من خلال الرابط التالي

بعد ظهور نتائج الشامل الدورة الشتوية 2018-2019، يبحث الطلاب عن الرابط الذي يعرف من خلاله، النتيجة بسهولة ونحن من خلال موقعنا نوفر لكم كل جديد، ونسهل علي طلابنا ونشاركهم فرحتهم بالنتيجة، من خلال توفير الرابط الخاص بإعلان، النتائج للشامل الدورة الشتوية وذلك بإدخال رقم الجلوس .

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية للكليات من هنا

ونقدم لكم متابعة لنتائج الشامل الدورة الشتوية، لما لها من أهمية عند أبنائنا الطلبة والطالبات، حيث أنها تحدد مصير كل طالب حسب تخصصة، وعند النجاح يتأهل للخروج لسوق العمل، والتميز وتحقيق الذات وهذا مايبحث عنه جميع الطلاب، في جميع الكليات والتخصصات المختلفة، ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا، ونقدم أفضل طريقة لمعرفة النتائج أول بأول، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.