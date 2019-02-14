كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر والشارقة بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين اليوم الخميس...

مشاهدة مباراة النصر والشارقة بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة ممتعة وهامة من مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث سيلتقي فريق النصر الإماراتي نظيره فريق الشارقة، وذلك ضمن إطار الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة له، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة النصر والشارقة اونلاين.

مباراة النصر والشارقة بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والشارقة بث مباشر، يدخل فريق الشارقة هذا اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 34 نقطة، حصل عليهم بعد خوضه 14 مباراة انتصر في 10 وتعادل في 4، أما عن فريق النصر فهو يدخل اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، حصدهم بعد خوضه 4 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، يلا شوت مباراة النصر والشارقة بث مباشر.

موعد مباراة النصر والشارقة

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة أبو ظبي الرياضية 1 ببث اللقاء على شاشتها، رابط مشاهدة مباراة النصر والشارقة بث مباشر.

مشاهدة مباراة النصر والشارقة