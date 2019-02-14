مشاهدة مباراة الشارقة والنصر بث مباشر فى دورى الخليج العربي

يستضيف النصر، نظيره الشارقة، في مواجهة ساخنة، تحمل طابع الثأر، بعد الخسارة الثقيلة التي تجرّعها على يد الملك في لقاء الذهاب بنتيجة 6-3، والتي تعتبر من أكبر الهزائم التي تلقاها الفريق الأزرق في دوري المحترفين، في المقابل، يتطلع الشارقة إلى تأكيد فوز الذهاب، وفي الوقت نفسه تعزيز موقفه في الصدارة.

وبالإضافة إلى طابعها الثأري، تعتبر المباراة احتفالية عودة «العميد» إلى استاد آل مكتوم، بعد أن ابتعد عنه لمدة 492 يوماً، بسبب أشغال التطوير التي شهدها بمناسبة استضافته لجانب من نهائيات كأس أمم آسيا الإمارات 2019.

ويحتل النصر المركز التاسع بـ 16 نقطة من 4 انتصارات، ومثلها تعادلات و6 هزائم، فيما يحتل الشارقة المركز الأول بـ 34 نقطة، من 10 انتصارات و4 تعادلات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة إلى الآن في دوري الخليج العربي.

وتشهد تشكيلة العميد، غياب خليفة مبارك ومحمد عايض لأسباب صحية، ومحمود خميس بسبب العقوبة المسلطة عليه من اتحاد الكرة، على خلفية مخالفته للوائح خلال معسكر المنتخب الوطني، كما يخسر النصر، جهود لاعبه محمد العكبري بسبب جمعه لـ 3 بطاقات صفراء، وهو ما يفرض على المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، مواصلة الاعتماد على محمد سرواش على الجهة اليسرى، وثنائي الدفاع جوان العمري ومبارك سعيد وأحمد الياسي.