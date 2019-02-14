أجمل رسائل عيد الحب 2019 رسائل ومسجات تهنئة عيد الفلانتين داي

اقترب عيد الحب أو الفلانتين داي، والذي يأتي في يوم 14 من شهر نوفمبر من كل عام، يتبادل به الأشخاص المقربون من بعضهم أجمل وأرقى الهدايا الجميلة وكذلك رسائل الحب والفرح والتهتئة بمتاسبة عيد الحب، خاصة المتزوجون والمخطوبين وكذلك الأصدقاء والأهل، ويحتفلون أيضآ بهذه المناسبة السعيدة التي تأتي يوم واحد فقط من كل عام، لذلك نقدم لكم باقة متنوعة من أرقى وأعذب رسائل تهنئة بمناسبة عيد الحب أو الفلانتين داي، لكي تختاروا ما يناسبكم منها.أجمل رسائل عيد الحب 2019 رسائل تهنئة عيد الفلانتين

رسائل عيد الحب 2019

يبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأيام عن أجمل رسائل عيد الحب 2019 أو رسائل تهنئة لعيد الفلانتين داي، لكي يرسلوها لأحبائهم ويتابدلون أجمل المشاعر، كذلك يتبادلون الهدايا القيمة مثل الدباديب وخاصة ذات اللون الأحمر حيث يرمز لعيد الحب، ويتبادلون أيضآ الساعات والاكسسوارات وزجاجات من العطور الراقية تعبيرآ لبعضهم عن حبهم لبعض، ويمكنكم اختيار الرسائل التي تناسبكم لإرسالها لأحبائكم من خلال هذه الباقة التي جمعناها لكم.

أهديك حبيبى وردتين وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك .

دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة .

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد .

لو أن الحب كلمات تتكتب لانتهت اقلامي من زمان ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا حبيب أيامي ؟!.

يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى حياتى ، عمرى ، رسايلى إلا حبك عمره ما ينتهى .

الثلج هدية الشتاء والشمس هدية الصيف الزهور هدية الربيع وأنت هدية العمر.

عيد حب سعيد عمر مديد لبس جديد صحة حديد وبوسة لحبيبي الوحيد.

عمري ما فكرت فيك وما خطر في البال حبك، دلوقتي قلبي مشتريك وعينيا بتقول بحبك.

لن أقول عيد حب سعيد … لكن سأقول أنت الحب لكل عيد

عندى القلب وعندك دقاته …عندى جسد وعندك حياته … عندى الحب وعندك عيده …أحبك يا روح قلبي

أرسل لك همسة حب تغني لك ..مع لهفة قلبى التي تناديلك ..وبعيد الحب تهنيك

كل عام وحبك الأجمليامنير شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني

اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك .. وبنظر عيني حطيتك .. و ب رسائل عيد الحب هنيتك

يكفينى من عمرى لحظتين .. لحظة تكون فيها أنت سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا في عيد الحب عنك بعيد

من قلبي نبغيك .. وربي ليا يخليك .. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة …خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك حياتي

عاهدت ربي .. كل ما تمر سنة .. أحبك أكتر .. وأشتاقلك أكثر .. وأتمنالك أحلى عيد حب .. يا أغلى حبيب.

كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى ” حياتى ، عمرى ، رسايلى” .. إلا حبك عمره ما ينتهى

ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

happy valentine’s day.